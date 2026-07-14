В результате часть Севастополя осталась без света. Об этом заявил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Каковы последствия удара по Севастополю?

По словам коллаборанта, на поврежденных объектах пришлось срочно ввести "особый режим". Он добавил, что специалисты оценивают масштаб повреждений. Также все экстренные службы якобы находятся в полной готовности.

Экономьте заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Отключите фоновые приложения, убавьте яркость до минимума. Не перегружайте сеть. По возможности отключите электроприборы,

– обратился к севастопольцам Развожаев.

В 3:21 в "Севастопольэнерго" сообщили о технологическом сбое в сетях. В результате без света остались населенные пункты Орлиное, Родниковое, Тиловое и поселок Ласпи. Спустя почти час энергетики сообщили о возобновлении энергоснабжения.

Однако в самом Севастополе уже к утру полностью остановился электротранспорт – на маршруты не вышли троллейбусы и вместо них начали курсировать автобусы.

Что известно о самом ударе?

Сколько дронов летело на Севастополь – пока неизвестно. Однако за несколько минут до заявления о блэкауте Развожаев заявлял, что вражеская ПВО якобы отражает атаку.

По его словам, оккупантам удалось сбить 5 дронов в Балаклавском районе. При этом он уверял, что никто из людей не пострадал.

Также коллаборант призвал людей покинуть открытое пространство и оставаться в безопасных местах. Однако опасность может возникнуть не из-за дронов, а из-за действий вражеской ПВО, ведь "военные ведут работу по уничтожению БПЛА с помощью различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия".

Какой объект стал главной целью?

Поскольку дроны были замечены в Балаклавском районе и вблизи самой Балаклавы, вполне вероятно, что под ударом могла оказаться Балаклавская ТЭС. Ее мощность составляет 470 мегаватт.

Станция является ключевой для энергонезависимости не только юга, но и всего Крыма. Ведь вместе с Таврической ТЭС она обеспечивает 90% энергопотребления полуострова.

Точное попадание в трансформаторные группы этой подстанции неизбежно приведет к каскадному отключению потребителей по всему Севастополю.

По сообщению "Ростеха", основным оборудованием ТЭС являются газовые турбины, паровые турбины, котлы-утилизаторы, блочные трансформаторы и сухие вентиляторные градирни.

Что было известно ранее?

Эта атака является частью планомерной кампании по энергетической блокаде милитаризованного полуострова. Только за первую половину июля украинские беспилотники поразили десятки энергоузлов в Крыму.

В частности, 8 июля был поражен главный объект приема электроэнергии по энергомосту "Кубань – Крым". Он является точкой входа с материковой России на оккупированный полуостров.

Предыдущие отключения электроэнергии в Севастополе фиксировались в конце июня и начале июля.