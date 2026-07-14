У результаті частина Севастополя залишилася без світла. Таку заяву зробив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Які наслідки удару по Севастополю?

За словами колаборанта, на пошкоджених об'єктах довелося терміново вводити "особливий режим". Він додав, що спеціалісти оцінюють масштаб ушкоджень. Також усі екстрені служби нібито перебувають у повній готовності.

Економте заряд телефонів. Використовуйте гаджети лише для екстреного зв'язку. Вимкніть фонові програми, приберіть яскравість на мінімум. Не перевантажуйте мережу. По максимуму вимкніть електроприлади,

– звернувся до севастопольців Развожаєв.

О 3:21 у Севастопольенерго заявили про технологічне порушення у мережах. Внаслідок цього без світла залишилися населені пункти Орлине, Родникове, Тилове та селище Ласпі. Майже за годину енергетики повідомили про відновлення енергопостачання.

Однак у самому Севастополі вже під ранок повністю зупинився електротранспорт – на маршрути не вийшли тролейбуси та замість них почали курсувати автобуси.

Що відомо про сам удар?

Скільки летіло дронів на Севастополь – наразі не відомо. Однак за кілька хвилин до заяви про блекаут Развожаєв заявляв, що ворожа ППО начебто відбиває атаку.

За його словами, окупантам вдалося збити 5 дронів у Балаклавському районі. Водночас він переконував, що ніхто з людей не постраждав.

Також колаборант закликав людей залишити відкритий простір і залишатися у безпечних місцях. Однак небезпека може виникнути не через дрони, а через роботу ворожої ПВО, адже "військові ведуть роботу зі знищення БпЛА з різних засобів ураження, зокрема зі стрілецької зброї".

Який об'єкт став головною ціллю?

Оскільки дрони помітили у Балаклавському районі та поблизу самої Балаклави, тому цілком імовірно, що під ударом могла опинитися Балаклавська ТЕС. Її потужність становить 470 мегават.

Станція є ключовою для енергонезалежності не лише південного, а і всього Криму. Адже разом із Таврійською ТЕС забезпечує 90% енергоспоживання півострова.

Точне влучання в трансформаторні групи цієї підстанції неминуче призводить до каскадного вимкнення споживачів по всьому Севастополю.

За повідомленням Ростеху, основним обладнанням ТЕС є газові турбіни, парові турбіни, котли-утилізатори, блокові трансформатори та сухі вентиляторні градирні.

Що було відомо раніше?

Ця атака є частиною планомірної кампанії з енергетичної блокади мілітаризованого півострова. Лише за першу половину липня українські безпілотники уразили десятки енерговузлів у Криму.

Зокрема, 8 липня було уражено головний об'єкт прийняття електроенергії енергомостом Кубань – Крим. Він є точкою входження з материкової Росії на окупований півострів.

Попередні блекаути в Севастополі фіксували протягом кінця червня та початку липня.