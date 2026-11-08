Борис Филатов рассказал о восстановлении Днепра после блэкаута

В Днепре 8 ноября энергетики и коммунальщики постепенно восстанавливают подачу электроэнергии, воды и тепла после блэкаута. В разных районах города появляется свет, а левый берег уже полностью обеспечен водой.

Об этом сообщил Борис Филатов на своем телеграм-канале.

Какова ситуация в Днепре

Коммунальные службы и специалисты энергетической отрасли непрерывно работали в течение суток. На правом берегу города подачу воды удалось восстановить уже на 80%, а в критических точках организовали специальную доставку.

После подачи напряжения в сеть на одном из водозаборов произошел гидроудар. Впрочем, аварийные бригады оперативно устранили эту проблему.

Более сложной остается ситуация с отоплением, однако коммунальщики постепенно восстанавливают подачу тепла в дома жителей Днепра. По имеющимся расчетам, текущей электрической мощности должно хватить для запуска городского электротранспорта утром. В случае дефицита электроэнергии рейсы продолжат дублировать коммунальные автобусы.

Детские сады города на следующий день перейдут на дистанционный режим работы. В то же время городские школы будут самостоятельно определять удобный формат организации уроков.

Напомним, что в Днепропетровской области без света остались более 600 тысяч абонентов. Из-за атак на энергетическую инфраструктуру отключения электроэнергии охватили Днепровский, Каменский, Самаровский, Павлоградский и Синельниковский районы.