Борис Філатов розповів про відновлення Дніпра після блекауту

Про це повідомив Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.

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Яка ситуація у Дніпрі

Комунальні служби та фахівці енергетичної галузі безперервно працювали протягом усієї доби. На правому березі міста подачу води вдалося повернути вже на 80%, а на критичних локаціях організовували спеціальний підвіз.

Після подачі напруги в мережу на одному з водозаборів стався гідроудар. Втім, аварійні бригади оперативно ліквідували цю проблему.

Складнішою залишається ситуація з опаленням, проте комунальники поступово відновлюють подачу тепла в оселі дніпрян. За наявними розрахунками, поточної електричної потужності має вистачити для запуску міського електротранспорту вранці. У разі дефіциту живлення рейси продовжать дублювати комунальними автобусами.

Дитячі садки міста наступного дня переведуть на дистанційний режим роботи. Водночас міські школи визначатимуть зручний формат організації уроків самостійно.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині залишалися без світла понад 600 тисяч абонентів. Через атаки на енергетичну інфраструктуру знеструмлення охопили Дніпровський, Кам'янський, Самарівський, Павлоградський та Синельниківський райони.