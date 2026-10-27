"Никаких прогнозов": в Конотопе уже четвертые сутки нет света и газа, а вода поставляется только по расписанию

Город Конотоп в Сумской области по состоянию на 27 октября уже четвертые сутки остается без электричества после российских ударов. В городе также отключен газ, а власти и энергетики пока не дают никаких прогнозов относительно восстановления электроснабжения.

Об этом рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире "Суспильного" и в Telegram. В то же время в "Сумыоблэнерго" отметили, что аварийные бригады непрерывно устраняют последствия обстрелов.

Какова ситуация в городе

Повреждения инфраструктуры оказались критическими, а местная больница пока работает исключительно от генераторов.

Большая часть Конотопа осталась не только без света, но и без газоснабжения. Также в городе повреждены учебные заведения, а питьевую воду жителям подают строго по графику – с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Город без электроэнергии, город без газа в большей своей части. К сожалению, прогнозов по свету нет. Никаких прогнозов,

– отметил городской голова.

Напомним, что массированная атака беспилотниками на Конотопскую общину произошла в ночь на 24 октября после 03:00.

Российские войска поразили энергетические объекты, школу и частные дома, что и привело к отключению электроэнергии. Кроме того, во время ударов по региону российский дрон попал в гражданское аграрное предприятие, где погибла работница фермы, а еще четыре человека получили ранения.