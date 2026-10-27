"Ніяких прогнозів": у Конотопі четверту добу нема світла та газу, а вода – лише за розкладом

Конотоп четверту добу залишається повністю без світла та газу / Depositphotos
Конотоп на Сумщині станом на 27 жовтня четверту добу залишається знеструмленим після російських ударів. У місті також зник газ, а влада та енергетики поки не дають жодних прогнозів щодо відновлення живлення.
Про це розповів мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі Суспільного та у Telegram. Водночас у Сумиобленерго зауважили, що аварійні бригади безперервно ліквідовують наслідки обстрілів.
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Яка ситуація в місті
Пошкодження інфраструктури виявилися критичними, а місцева лікарня наразі працює виключно від генераторів.
Більша частина Конотопа залишилася не лише без світла, а й без газопостачання. Також у місті пошкоджені навчальні заклади, а питну воду мешканцям подають суворо за графіком – з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.
Місто без електроенергії, місто без газу в більшій своїй частині. На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів
Нагадаємо, що масована атака безпілотниками на Конотопську громаду сталася в ніч на 24 жовтня після 03:00.
Російські війська поцілили в енергетичні об'єкти, школу та приватні будинки, що й призвело до блекауту. Крім того, під час ударів по регіону російський дрон влучив у цивільне аграрне підприємство, де загинула працівниця ферми та ще четверо людей зазнали поранень.
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