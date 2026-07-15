Оккупанты необычным способом пытаются обеспечить себя освещением в Крыму, – "Атеш"

Украинские военные продолжают делать пребывание оккупантов в Крыму невыносимым. Для этого они регулярно проводят атаки на энергетическую инфраструктуру полуострова. И надо признать, что у них это хорошо получается.

Очередные доказательства того, что жизнь оккупантов в Крыму значительно усложнилась, привели агенты движения сопротивления "Атеш".

Как россияне борются с отсутствием света на полуострове?

Так, оккупационные власти начали демонтировать силовые трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала. Оборудование вывозят на электроподстанции, поврежденные украинскими ударами. Объяснение таким действиям врага простое: у России просто не осталось запасных трансформаторов.

После системных ударов Украины по энергетике России оккупанты вынуждены снимать оборудование с одних объектов, чтобы закрыть дыры на других.

Изготовление нового такого трансформатора занимает от шести месяцев до полутора лет. Из-за санкций Россия также не может быстро закупить такое оборудование за рубежом.

Поэтому захватчики снимают большие и мощные трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала. Эти трансформаторы можно использовать практически на любой электроподстанции.

В первую очередь их устанавливают на объектах, обеспечивающих электроэнергией оборонные предприятия, железную дорогу, системы ПВО, радары и командные пункты.

Таким образом Россия пытается быстро восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, не дожидаясь поступления новых трансформаторов. Однако это лишь временное решение, которое не решает проблему.

Оборудования, которое можно снять с других объектов, в России становится все меньше, а каждый новый удар Украины по энергетике будет создавать новую брешь, которую нечем будет закрыть,

– отмечают в движении.

Обратите внимание! Сам Северо-Крымский канал фактически не работает с июня 2023 года. После того как Россия взорвала Каховскую ГЭС, уровень Днепра у водозабора упал ниже критической отметки, и подача днепровской воды в Крым прекратилась. С тех пор насосные станции простаивают без нагрузки – именно поэтому оккупанты решили демонтировать с них оборудование.

Летом Украина проводит атаки на электроподстанции в Крыму и на других оккупированных территориях. На полуострове часто пропадает свет. Только за 12–13 там были поражены 9 энергоузлов-подстанций различной мощности и стратегический узел энергомоста "Кубань – Крым".

После ночной атаки 14 июля во временно оккупированной Керчи вспыхнул пожар на электроподстанции " Керченская" 110/35/6 киловольт.