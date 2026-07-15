Чергові докази того, що життя окупантів у Криму значно ускладнилося, навели агенти руху опору "Атеш".

Як росіяни борються з відсутністю світла на півострові?

Так, окупаційна влада почала демонтувати силові трансформатори з насосних станцій Північно-Кримського каналу. Устаткування відвозять на електропідстанції, ушкоджені українськими ударами. Пояснення таким діям ворога просте: у Росії просто не залишилося запасних трансформаторів.

Після системних ударів України по енергетиці Росії окупанти змушені знімати обладнання з одних об'єктів, щоб закрити дірки на інших.

Виготовлення нового такого трансформатора займає від шести місяців до півтора року. Через санкції Росія також не може швидко купити таке обладнання за кордоном.

Тому загарбники знімають великі й потужні трансформатори з насосних станцій Північно-Кримського каналу. Ці трансформатори можна використовувати майже на будь-якій електропідстанції.

Насамперед їх встановлюють на об'єктах, які забезпечують електроенергією оборонні підприємства, залізницю, системи ППО, радари та командні пункти.

У такий спосіб Росія намагається швидко відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру без очікування на нові трансформатори. Однак це лише тимчасове рішення, яке не вирішує проблему.

Устаткування, яке можна зняти з інших об'єктів, у Росії стає все менше, а кожен новий удар України по енергетиці створюватиме нову дірку, яку не буде чим закривати,

– зазначають у русі.

Зверніть увагу! Сам Північно-Кримський канал фактично не працює із червня 2023 року. Після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС, рівень Дніпра біля водозабору впав нижче критичної позначки, і подача дніпровської води до Криму припинилася. З того часу насосні станції простоюють без навантаження – саме тому окупанти вирішили зняти з них обладнання.

Влітку Україна активно атакує електропідстанції у Криму та інших окупованих територіях. На півострові часто зникає світло. Лише за 12 – 13 там було уражено 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний вузол енергомосту "Кубань – Крим".

Після нічної атаки 14 липня в тимчасово окупованій Керчі спалахнула пожежа на електропідстанції "Керченська" 110/35/6 кіловольтів.