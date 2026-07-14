Про це повідомив "Кримський вітер".

Що відомо про атаку на Крим?

Після нічної атаки в тимчасово окупованій Керчі спалахнула пожежа на електропідстанції "Керченська" 110/35/6 кіловольтів.

За інформацією аналітиків, ця підстанція є однією з головних у місті. Вона забезпечує електроенергією значну частину Керчі та важливі об'єкти інфраструктури.

ПС "Керченська" є ключовою вузловою підстанцією міста. Вона працює на напрузі 110, 35 і 6 кіловольтів, має два силові трансформатори, а її загальна встановлена потужність становить 45 мегавольт-амперів,

– зазначили аналітики.

Окрім цього, супутники зафіксували пожежу на аеродромі малої цивільної авіації. Аналітики зазначають, що на його території також розташовані об'єкти російської протиповітряної оборони.

Також осередок займання помітили неподалік залізничної колії. Через це моніторингова група припускає, що під ударом могла опинитися і залізнична інфраструктура ворога.

У районі гори Мітридат, де розташована позиція російської ППО, вночі фіксували політ безпілотників і було чути стрілянину. Після цього там спалахнула пожежа.

Ще один осередок займання зафіксували в приватному секторі мікрорайону Абіссинка. За припущенням аналітиків, пожежа могла виникнути через побутові причини або внаслідок падіння уламків після нічної атаки.

Дрони масовано атакували Севастополь: що відомо?

У ніч на 14 липня дрони атакували Севастополь. За заявами місцевої влади, під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Окупанти повідомили, що на пошкоджених об'єктах довелося терміново вводити "особливий режим".Росіяни зазначили, що спеціалісти оцінюють масштаб ушкоджень. Також усі екстрені служби нібито перебувають у "повній готовності".

Губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що за кілька хвилин до заяви про блекаут ворожа ППО начебто почала відбивати атаку.

За його словами, окупантам вдалося збити 5 дронів у Балаклавському районі. Водночас він переконував, що ніхто з людей не постраждав.