Из-за атак дронов мобильную связь в регионах могут отключать: целесообразен ли это шаг

Подкомитет Верховной Рады недавно обсудил обязательную идентификацию всех мобильных абонентов и отключение мобильной связи во время воздушной тревоги на отдельных территориях, где залетают вражеские БПЛА. Однако с такими вопросами стоит обратиться к военным.

Они, вероятнее всего, поддержат это. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что здесь говорится о защите граждан со стороны государства.

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Целесообразно ли выключать мобильную связь из-за атак дронов

Заместитель директора аналитического центра "Политика" объяснил, что если военные поддерживают то, что выключать связь во время атак или покупать SIM-карты стоит только с наличием документов – значит это будет целесообразным действием для противодействия российским атакам.

В рамках военного времени это действительно нужно реализовывать. Тем более украинские эксперты и западная пресса пишут, что в будущем россияне смогут запускать тысячу "Шахедов" за ночь. Если связь в этом контексте является угрозой – надо искать решение,

– подчеркнул он.

Бронжуков отметил, что когда речь идет о сохранении жизни людей, государство должно быть довольно бескомпромиссным, однако не злоупотреблять этим. Ведь после войны общество поднимет наверх все моменты относительно злоупотребления властью и коррупции.

Кстати, специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что отключение мобильной связи и интернета на маршрутах полета вражеских "Шахедов" будет сложным процессом. Однако в случае крайней необходимости это сделать нужно, ведь это – забота о безопасности украинцев.