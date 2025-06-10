Вони, найімовірніше, підтримають це. Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зауваживши, що тут мовиться про захист громадян з боку держави.

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Чи доцільно вимикати мобільний зв'язок через атаки дронів

Заступник директора аналітичного центру "Політика" пояснив, що якщо військові підтримують те, що вимикати зв'язок під час атак або ж купувати SIM-картки варто лише з наявністю документів – значить це буде доцільною дією для протидії російським атакам.

У рамках воєнного часу це справді потрібно реалізовувати. Тим паче українські експерти та західна преса пишуть, що в майбутньому росіяни зможуть запускати тисячу "Шахедів" за ніч. Якщо зв'язок у цьому контексті є загрозою – треба шукати рішення,

– наголосив він.

Бронжуков зауважив, що коли мовиться про збереження життя людей, держава має бути доволі безкомпромісною, однак не зловживати цим. Адже після війни суспільство підніме на гору усі моменти щодо зловживання владою та корупції.

До речі, фахівець із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що вимкнення мобільного зв’язку та інтернету на маршрутах польоту ворожих "Шахедів" буде складним процесом. Однак у разі крайньої потреби це зробити потрібно, адже це – турбота про безпеку українців.