24 Канал Новости Украины Массированный удар по энергетике: в каких областях сейчас самая сложная ситуация со светом
10 октября, 12:14
Массированный удар по энергетике: в каких областях сейчас самая сложная ситуация со светом

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские атаки повредили энергетические объекты в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях, что повлекло обесточивание потребителей.
  • Для стабилизации ситуации введены аварийные отключения в пострадавших регионах; украинцев призвали к экономному энергопотреблению.

В ночь на 10 октября россияне массированно атаковали энергосистему Украины ракетами и беспилотниками. Сейчас самой сложной ситуация остается в Киеве и 5 областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что происходит в энергосистеме Украины?

В результате масштабной атаки повреждения энергетических объектов фиксируют в нескольких областях: это привело к обесточиванию значительного количества потребителей.

Самой сложной является ситуация в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях, 
– говорится в сообщении.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части этих регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения.

Из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине также действует график почасовых отключений объемом одной очереди.

В "Укрэнерго" отметили, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак.

Украинцев также призвали к экономному энергопотреблению: не стоит включать несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток.

Какие последствия атаки в областях?

  • В Запорожье в результате вражеских обстрелов повреждены газовые объекты. Местных жителей призвали минимально использовать газовые приборы до завершения аварийных работ.
     

  • В результате атаки более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) в Киеве остались без света. Кроме того, на Левом берегу города тяжелой остается ситуация и с водоснабжением.
     

  • Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры.