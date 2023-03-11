Отключение света 11 марта: в Киеве отменили графики

Отключений света в Украине все меньше, однако кое-где еще есть. К примеру, в некоторых районах Киева 11 марта применили графики.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям столицы.

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Где действовали графики

В части Голосеевского,

Шевченковского,

Святошинского,

Соломенского районов.

Стабилизационные отключения действовали согласно графикам, размещенным на сайте. Однако около 16:45 "Укрэнерго" отменило ограничения, что позволило возобновить электроснабжение всех жителей Киева. Поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяют.

Также 11 марта свет отключается в Житомире. На сайте облэнерго был обнародован график.



Отключение в Житомире / Скриншот с сайта облэнерго

Отключение света: последние новости

В настоящее время в Украине нет дефицита электроэнергии, поэтому свет в основном не выключают. Впрочем, не стоит забывать, что риски все еще высоки из-за возможных ракетных атак врага.

Россияне пытаются совершать ракетные атаки, чтобы истощить энергосистему. К примеру, 9 марта они запустили 81 ракету. Однако система сработала на опережение, то есть разгрузилась для того, чтобы сберечь ее целостность, нормативную частоту.

Однако экстренные отключения применялись в Одесской, Житомирской, Харьковской областях. Кроме того, россияне попали в один из серьезных объектов теплообеспечения в Киеве, поэтому в некоторых районах столицы некоторое время не было тепла.

Можно утверждать, что Россия провалила свой план террора энергосистемы Украины, поскольку зимнего блекаута удалось избежать.