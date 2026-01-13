В Киеве и на части Киевской области ввели экстренные отключения света
- В Киеве и Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения света из-за атаки на энергообъекты.
- Графики отключений не действуют во время экстренных мероприятий.
Россия снова атакует энергообъекты Киева и области 13 января. После взрывов перебои со светом зафиксировали на Киевщине.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Где и почему ввели неплановые отключения?
Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения ввели во всем Киеве и Бучанском районе Киевской области. Они вызваны ударами России по региону и непогодой.
Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют,
– добавили в компании.
У Минэнерго отметили, что энергетики постоянно работают над возвращением света и будут информировать жителей в случае изменений.
В то же время в ведомстве призвали экономно потреблять электроэнергию, которая появляется в сети.
Какова ситуация в энергосистеме?
Накануне Укрэнерго сообщал, что по всей Украине во вторник, 13 января, будут действовать графики почасовых отключений. В то же время в компании добавляли, что ситуация может измениться.
Премьер-министр Свириденко сказала, что самую сложную ситуацию со светом фиксируют в части Киева и на левобережье Киевской области. Также, по ее словам, основные усилия правительства направлены на восстановление света в Одесской, Харьковской и Донецкой областях.
К слову, сложная ситуация с электричеством на днях была в Василькове и Обухове, а также в Броварском и Бориспольском районах.