В Киеве и на части Киевской области ввели экстренные отключения света

Россия снова атакует энергообъекты Киева и области 13 января. После взрывов перебои со светом зафиксировали на Киевщине.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Где и почему ввели неплановые отключения?

Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения ввели во всем Киеве и Бучанском районе Киевской области. Они вызваны ударами России по региону и непогодой.

Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют,

– добавили в компании.

У Минэнерго отметили, что энергетики постоянно работают над возвращением света и будут информировать жителей в случае изменений.

В то же время в ведомстве призвали экономно потреблять электроэнергию, которая появляется в сети.

Какова ситуация в энергосистеме?