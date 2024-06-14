В Укрэнерго объяснили, почему сегодня пришлось раньше ввести графики отключения света

В Укрэнерго сообщили об изменениях в ограничении электроснабжения на пятницу, 14 июня. Энергетики объяснили причину такого решения.

Графики будут действовать с 18:00 до 22:00 по всей территории Украины. Причиной такого решения стала непогода и последствия российской атаки.

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Ночью отключались линии электропередач

Из-за непогоды утром 14 июня были обесточены 3 населенных пункта Сумской области. Также из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Еще 494 населенных пункта без электроснабжения по другим причинам.

В Укрэнерго рассказали, что ночью во время российской атаки под действием защиты отключалась высоковольтная воздушная линия на Востоке. Причину этого отключения сейчас выясняют ремонтные бригады.

Также в это же время под действием защиты отключалась воздушная линия облэнерго на Западе. Там без электроэнергии были промышленные и бытовые потребители на Львовщине и Тернопольщине. Им восстановили электроснабжение до 6:00.

В Укрэнерго напомнили, что главной причиной применения ограничения электроснабжения являются последствия уже шести ракетных ударов врага по электростанциям.

"Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", – пишут энергетики.

В течение суток 14 июня импорт электроэнергии осуществляется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Экспорт пока не происходит и не предвидится.

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