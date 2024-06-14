Графіки діятимуть з 18:00 до 22:00 по всій території України. Причиною такого рішення стала негода та наслідки російської атаки.

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Вночі відключалися лінії електропередач

Через негоду вранці 14 червня було знеструмлено 3 населені пункти Сумської області. Також через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Ще 494 населені пункти без електропостачання з інших причин.

В Укренерго розповіли, що вночі під час російської атаки під дією захисту відключалась високовольтна повітряна лінія на Сході. Причину цього вимкнення наразі з'ясовують ремонтні бригади.

Також у цей же час під дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго на Заході. Там без електроенергії були промислові та побутові споживачі на Львівщині та Тернопільщині. Їм відновили електропостачання до 6:00.

В Укренерго нагадали, що головною причиною застосування обмеження електропостачання є наслідки вже шести ракетних ударів ворога по електростанціях.

"Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", – пишуть енергетики.

Протягом доби 14 червня імпорт електроенергії здійснюється з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Експорт наразі не відбувається і не передбачається.

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