Во вторник, 15 ноября, украинцев также ждут отключения света. Как сообщает Укрэнерго, электроэнергию будут выключать в восьми областях.

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Где будут действовать плановые отключения света

15 ноября с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в:

Киеве,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Донецкой областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

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Отключение света в Киеве

Руководитель поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко сообщил, что 15 ноября планируются почасовые графики отключения электроэнергии, без аварийных.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что ситуация в Киеве, Киевской области и в ряде других областей остается сложной из-за повреждения важного для этих регионов энергообъекта. Поэтому рассчитывать на отмену ограничений не следует.

Обратите внимание. 15 ноября в Киеве отключения электроснабжения будут производиться согласно графикам стабилизационных отключений. Ознакомиться с графиком отключений можно по этой ссылке.

Плановые отключения света в Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 15 ноября в Сумской области будут действовать графики плановых отключений с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00.

Он подчеркнул, что аварийные отключения пока не планируются. Живицкий отметил, что это вынужденный шаг, ведь до сих пор энергетики ликвидируют последствия обстрелов по критической инфраструктуре, которые нанес враг.

Узнать об обесточивании по своему адресу жители Сум и Сумской области смогут в личном кабинете "E-Svitlo".

Перейдя в раздел "Бытовой потребитель" и свой лицевой счет, вы увидите функцию "Отключение", где содержится информация об очереди отключений, к которой принадлежит ваш дом.

Также вы можете позвонить в колл-центр Сумыоблэнерго: (0542) 659-659, 0 (800) 300-247.

Во Львове и Ивано-Франковске не планируют отключений

Во Львове и области графики почасового или аварийного отключения электроэнергии не внедрены. Об этом информирует Львовоблэнерго.

Обратите внимание. Указание о введении графиков может поступить от Укрэнерго в любое время, ввиду ситуации в энергосистеме Украины.

Следите за информацией на сайте и официальных страницах Львовоблэнерго в соцсетях и телеграм-канале.

В Прикарпатье также не внедрены графики почасового или аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Отключение света в Житомире

В Житомире и Житомирской области 15 ноября введены плановые отключения света. На сайте Житомироблэнерго опубликован график на случай отключений.

Сообщается, что 15 ноября отключения будут касаться 4 сектора. Узнать графики отключений можно по этой ссылке.

Отключение электроэнергии в Черниговской области

В Черниговской области с 12 ноября начали предоставлять объемы ограничений электроэнергии и в ночные часы. Именно поэтому Черниговоблэнерго обновил график возможных отключений электроэнергии. Потребителей электроэнергии разделили на две группы.

В нечетный день месяца первая группа может быть отключена от электроснабжения с 1:00 до 3:00, с 5:00 до 9:00, с 13:00 до 17:00 и с 21:00 до 1:00, вторая – с 3:00 до 5:00, с 9:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00, в четный день месяца: первая группа – с 3:00 до 5:00, с 9:00 до 13: 00 и с 17:00 до 21:00, вторая – с 1:00 до 3:00, с 5:00 до 9:00, с 13:00 до 17:00 и с 21:00 до 1:00.

Посмотреть, к какой группе относится ваш адрес, можно по этой ссылке.

График отключения света в Харькове

С 14 по 20 ноября почасовые отключения электроэнергии в Харькове будут происходить по новому графику. Будут отключать потребителей по двенадцати очередям:

1 очередь: 12:00 – 15:00

2 очередь: 13:00 – 16:00

3 очередь: 14:00 – 17:00

4 очередь: 15:00 – 18:00

5 очередь: 17:00 – 20:00

6 очередь: 18:00 – 21:00

7 очередь: 19:00 – 22:00

8 очередь: 07:00 – 10:00

9 очередь: 08:00 – 11:00

10 очередь: 9:00 – 12:00

11 очередь: 10:00 – 13:00

12 очередь: 11:00 – 14:00

С полным графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.



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