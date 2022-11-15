У вівторок, 15 листопада, українців також чекають відключення світла. Як повідомляє Укренерго, електроенергію вимикатимуть у восьми областях.

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Де діятимуть планові відключення світла

15 листопада з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у:

Києві,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Донецькій областях.

В інших областях України відключення не прогнозуються.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Відключення світла у Києві

Керівник постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко повідомив, що 15 листопада плануються погодинні графіки відключення електроенергії, без аварійних.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що ситуація в Києві, на Київщині та в низці інших областей залишається складною через пошкодження важливого для цих регіонів енергооб'єкта. Тому розраховувати на скасування обмежень не слід.

Зверніть увагу. 15 листопада у Києві відключення електропостачання будуть здійснюватись згідно з графіками стабілізаційних відключень. Ознайомитись з графіком відключень можна за цим посиланням.

Планові відключення світла на Сумщині

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 15 листопада на Сумщині діятимуть графіки планових вимкнень з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00.

Він наголосив, що аварійних вимкнень поки що не планують. Живицький зазначив, що це вимушений крок, адже досі енергетики ліквідовують наслідки обстрілів по критичній інфраструктурі, які завдав ворог.

Дізнатися про знеструмлення за своєю адресою мешканці Сум та Сумської області зможуть в особистому кабінеті "E-Svitlo".

Перейшовши до розділу "Побутовий споживач" і свого особового рахунку, ви побачите функцію "Відключення", де міститься інформація про чергу знеструмлень, до якої належить ваш будинок.

Також ви можете зателефонувати до кол-центру Сумиобленерго: (0542) 659-659, 0 (800) 300-247.

У Львові та Івано-Франківську не планують відключень

У Львові та області графіки погодинного чи аварійного відключення електроенергії не впроваджені. Про це інформує Львівобленерго.

Зверніть увагу. Вказівка про введення графіків може надійти від Укренерго у будь-який час, зважаючи на ситуацію в енергосистемі України.

Стежте за інформацією на сайті та офіційних сторінках Львівобленерго у соцмережах і телеграм-каналі.

На Прикарпатті також не впроваджені графіки погодинного чи аварійного вимкнення електроенергії. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Відключення світла в Житомирі

У Житомирі та Житомирській області 15 листопада запроваджені планові відключення світла. На сайті Житомиробленерго опубліковано графік на випадок відключень.

Повідомляється, що 15 листопада відключення стосуватимуться 4 сектору. Дізнатися графіки відключень можна за цим посиланням.

Відключення електроенергії на Чернігівщині

У Чернігівській області з 12 листопада почали надавати обсяги обмежень електроенергії і в нічні години. Саме тому Чернігівобленерго оновив графік можливих відключень електроенергії. Споживачів електроенергії розділили на дві групи.

У непарний день місяця перша група може бути відключена від електропостачання з 1:00 до 3:00, з 5:00 до 9:00, з 13:00 до 17:00 та із 21:00 до 1:00, друга – з 3:00 до 5:00, з 9:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00, у парний день місяця: перша група – з 3:00 до 5:00, з 9:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00, друга – з 1:00 до 3:00, з 5:00 до 9:00, з 13:00 до 17:00 та із 21:00 до 1:00.

Подивитися, до якої групи відноситься ваша адреса, можна за цим посиланням.

Графік відключень світла у Харкові

З 14 до 20 листопада погодинні відключення електроенергії у Харкові відбуватимуться за новим графіком. Відключатимуть споживачів за дванадцятьма чергами:

1 черга: 12:00 – 15:00

2 черга: 13:00 – 16:00

3 черга: 14:00 – 17:00

4 черга: 15:00 – 18:00

5 черга: 17:00 – 20:00

6 черга: 18:00 – 21:00

7 черга: 19:00 – 22:00

8 черга: 07:00 – 10:00

9 черга: 08:00 – 11:00

10 черга: 9:00 – 12:00

11 черга: 10:00 – 13:00

12 черга: 11:00 – 14:00

З повним графіком відключень можна ознайомитись за посиланням.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

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