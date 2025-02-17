Россияне не прекращают атаки на украинскую критическую инфраструктуру. Так, ночью 16 февраля оккупанты ударили дронами по Николаевской ТЭЦ, разрушив электрогенерацию в городе, передает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

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Когда будут выключать свет

18 февраля будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Время применения ограничений:

06:00 – 09:00

16:00 – 19:00

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях.

К слову, противник обстрелял Херсон, в результате чего в нескольких районах города исчезло электроснабжение.