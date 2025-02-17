Росіяни не припиняють атаки на українську критичну інфраструктуру. Так, уночі 16 лютого окупанти вдарили дронами по Миколаївській ТЕЦ, зруйнувавши електрогенерацію в місті, передає 24 Канал із посиланням на "Укренерго".

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Коли вимикатимуть світло

18 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

06:00 – 09:00

16:00 – 19:00

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах.

До слова, противник обстріляв Херсон, внаслідок чого у кількох районах міста зникло електропостачання.