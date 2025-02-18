18 февраля, 17:51
Отключения света в Украине: будут ли действовать графики 19 февраля
Завтра, 19 февраля, в Украине будут применять графики отключений света. Все из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Как будут выключать свет в Украине 19 декабря
В Укрэнерго сообщили, что 19 декабря в Украине будут применять графики отключений света. Однако графики ограничений мощности будут действовать только для промышленности и бизнеса.
Когда будут применять ограничения:
- 06:00 – 09:00;
- 15:00 – 22:00.