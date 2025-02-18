Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
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Як вимикатимуть світло в Україні 19 грудня
В Укренерго повідомили, що 19 грудня в Україні будуть застосовувати графіки відключень світла. Однак графіки обмежень потужності діятимуть лише для промисловості та бізнесу.
Коли будуть застосовувати обмеження:
- 06:00 – 09:00;
- 15:00 – 22:00.
У компанії наголосили, що наразі не планують вводити відключення для побутових споживачів. Там також зазначили, що обмеження вводяться внаслідок пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Наразі енергетики продовжують роботу над тим, щоб повернути в роботу обладнання, яке пошкодив ворог.
Важливо! Час застосування та обсяг обмежень впродовж доби може змінитись.
Крім того, в Укренерго закликали українців до ощадливого споживання електроенергії.