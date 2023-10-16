Отключение света в Украине: в каких областях уже есть обновленные графики

Во многих регионах Украины были обновлены графики почасовых отключений света. В настоящее время никакие ограничения не применялись, поскольку в энергосистеме дефицит мощности отсутствует.

Графики отключения света могут быть применены, если в энергосистеме будет дефицит мощностей, или же атаки российских военных повлекут за собой разрушение энергетической инфраструктуры. В каких областях уже обновлены графики отключения света – читайте в материале 24 Канала.

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Графики отключений в Киеве, Днепре и Одесской области

ДТЭК разработал графики отключения света для жителей Киева и области, а также Одесчины и Днепропетровщины. Сообщается, что графики будут на сайте в течение года и будут применяться только в случае необходимости.

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Отключения могут начаться по двум причинам:

генерация электроэнергии не сможет покрыть потребности в токе;

энергетические объекты выйдут из строя из-за обстрелов.

Графики отключений в Киеве и области

В Киевской области график отключения электроэнергии предусматривает два часа обесточивания, четыре часа возможных отключений и два часа со светом.



Графики отключений в Киеве и области / Фото ДТЭК

Энергетики не исключают, что в Киеве света не будет четыре часа, потом будет три часа возможных отключений, и только два часа гарантированно будут со светом.

Графики отключения света в Днепре

В Днепре возможен график отключения электричества четыре на восемь – местные жители будут четыре часа со светом и столько же будут продолжаться отключения.



Графики отключения света в Днепре / Фото ДТЭК

Графики отключения электроэнергии в Одесской области

В Одесской области график отключений электроэнергии предусматривает три часа обесточивания, три часа с возможным отключением света, три часа с электроэнергией.



Графики отключения электроэнергии в Одесской области / Фото ДТЭК

Графики отключений во Львове и области

Львовоблэнерго 1 октября 2023 года обновило графики отключений для Львовской области.

Энергетики подчеркнули, что стабилизация в энергосистеме Украины позволяет определенное время не вводить графики отключений, поскольку дефицит мощности отсутствует.

Всего во Львове и области есть 6 групп отключений света.

Узнать свою группу отключения можно по этой ссылке

Графики отключений света во Львове и области / Фото Львовобленерго

В Полтаве будут действовать 6 очередей

В Полтаваоблэнерго разработали новый график почасового отключения света, состоящий из 6 очередей, содержащий названия населенных пунктов, улиц, номер домов.

После получения информации о лимитах потребления на следующие сутки будет определяться график, согласно которому будут происходить отключения. В зависимости от доведенного лимита будет определяться, сколько очередей одновременно будет выключено.

К примеру, если в течение суток потребляемая мощность будет увеличиваться или Укрэнерго уменьшит лимит потребления мощности, то для соблюдения лимита потребления мощности необходимо увеличивать количество одновременно применяемых очередей и соответственно, продолжительность прекращения электроснабжения потребителей тоже увеличится.

В то же время максимальное количество очередей, отключенных одновременно, не может превышать четырех.

Графики отключений в Тернополе и области

Просмотреть график почасового отключения электроэнергии в Полтаве можно здесь

В Тернополе и области обновили график почасового отключения электрической энергии, состоящий из шести групп. Узнать свою группу можно по этой ссылке.

График предусматривает отключение электроэнергии на три часа и возможное отключение еще на три часа. Кроме того, график разделен по дням:

понедельник, четверг, воскресенье;

вторник, пятница;

среда, суббота.

Графики отключений в Тернополе и области / Фото Тернопольоблэнерго

Графики отключений в Закарпатской области

В Закарпатьеоблэнерго актуализировали информацию о часах отключения электроэнергии в регионе. Пока графики почасовых отключений не были применены.

Всего в Закарпатской области сформировано 6 очередей. Узнать свою очередь отключения электроэнергии можно по этой ссылке.

Новые графики в Хмельницкой области

В сентябре на сайте Хмельницкоблэнерго были опубликованы обновленные файлы сопоставления адресов и очередей почасовых отключений. С их помощью потребители могут определить к какой очереди относятся определенные дома, здания, офисы.

Непосредственное применение почасовых отключений, режимы отключений (круглосуточно или в определенные часы) зависят от состояния объединенной энергосистемы Украины, погодных условий, уровня потребления электроэнергии.

В настоящее время почасовые отключения не применяются.

В Хмельницкоблэнерго обещают, что если почасовые отключения будут вводиться, то потребителям оперативно сообщат о конкретных часах отключения и порядке отключения очередей, поскольку это зависит от распоряжений Укрэнерго и разрешенных величин нагрузки.

В Минэнерго объяснили, будут ли вводить графики отключения света

. Информацию о графиках отключения света в других регионах можно будет найти на сайтах облэнерго, когда состоится обновление данных. Сайт 24 Канала также постарается как можно быстрее обновить информацию.

Министерство энергетики сообщает, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Ограничений электроснабжения сейчас не предусматривается ни в одной из областей страны.

Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий.

Сообщается, что энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону.



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