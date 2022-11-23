Где в Украине будут отключать свет 23 ноября: графики по областям
23 ноября в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Во всех регионах применяются плановые отключения.
- 1В Украине будут действовать плановые отключения света
- 2Киев останется без света
- 3В Ровненской области отключат электроэнергию
- 4В Сумской области – почасовые отключения
- 5В Черкасской области не будет электричества
- 6В Житомирской области будут действовать плановые отключения
- 7Прикарпатье будет сидеть без света
- 8В Волынской области отключат электроэнергию
- 9В Одессе – экстренные отключения света
В то же время аварийные отключения пока не прогнозируют. Детальнее о том, где не будет света 23 ноября – читайте в материале 24 канала.
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В Украине будут действовать плановые отключения света
23 ноября с 0:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании Укрэнерго, а также на электростанции, производящие электроэнергию.
Отметим, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.
Киев останется без света
23 ноября в столице используются стабилизационные отключения электроэнергии. Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно здесь.
В Ровненской области отключат электроэнергию
"Ровнооблэнерго" продолжает стабилизировать энергосистему Ровненской области. Разработана нестандартная схема питания, которая никогда раньше не применялась в Ровно и области.
В Сумской области – почасовые отключения
23 ноября в Сумах и области будут применены почасовые отключения.
- С 0:00 до 24:00 в Сумах будут действовать графики 2 через 6 часов (-2/+6).
- С 6:00 до 22:00 по области – 2 через 2 часа.
Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.
Заранее перед отключением позаботьтесь о запасах воды и пищи, зарядите все устройства, чтобы без проблем пробыть часы без электричества. Не забывайте, что ремонтные бригады круглые сутки работают, чтобы стабилизировать энергосистему после вражеских атак.
В Черкасской области не будет электричества
23 ноября с 0:00 до 24:00 будет действовать зеленый график отключений электроэнергии. Посмотреть, в какой очереди ваш дом, можно по ссылке.
В Житомирской области будут действовать плановые отключения
Местные власти сообщили, что по результатам прошедших суток оказалось, что в результате дефицита электроэнергии, кроме красного сектора, были применены отключения желтого и зеленого секторов, а это дополнительно более сотни населенных пунктов области.
Это произошло из-за превышения потребления электроэнергии во всех районных городах и определенных общинах области, в отдельных случаях – более чем в 10% обыденной нормы.
Если сейчас мы не будем экономить электроэнергию, то плановые отключения будут постоянно, а в случае ухудшения ситуации мы можем перейти к аварийным обесточиваний. Ситуация достаточно серьезная,
– рассказал глава ОВА Виталий Бунечко.
Главная задача для каждого – "выровнять" свое энергопотребление в течение суток. В частности, с 7:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 21:00 нужно ограничить включение бытовых приборов – бойлеров, стиральных машин, обогревателей.
Отключение света в Житомирской области / фото Житомирская ОВА
Прикарпатье будет сидеть без света
График почасовых отключений электроэнергии на Прикарпатье на 23 ноября:
- С 0:00 до 1:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди Долинской и Надворнянской СЭЭМ.
- С 1:00 до 2:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II Рогатинской и Коломыйской СЭЭМ.
- С 2:00 до 3:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди Богородчанской, Верховинской, Городенковской СЭЭМ.
- С 3:00 до 4:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди Рожнятовской, Долинской, Калушской СЭЭМ.
- С 4:00 до 5:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей І очереди Городенковской, Долинской, Калушской СЭЭМ.
- С 5:00 до 6:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей І очереди Лысецкой, Надвирнянской СЭЭМ.
- С 6:00 до 7:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью, за исключением Долинской и Надворнянской СЭЭМ.
- С 7:00 до 8:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью.
- С 8:00 до 10:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди полностью.
- С 10:00 до 12:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей и очереди полностью.
- С 12:00 до 14:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью.
- С 14:00 до 16:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди полностью.
- С 16:00 до 18:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей І очереди полностью.
- С 18:00 по 20:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью.
- С 20:00 по 21:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди полностью, кроме Богородчанской, Верховинской и Городенковской СЭЭМ.
- С 21:00 до 22:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди Косовской, Лысецкой, Надворнянской, Тлумацкой, Яремчанской, Галицкой, Ивано-Франковской СЭЭМ.
- С 22:00 до 23:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей I очереди Яремчанской, Ивано-Франковской, Рогатинской, Тлумацкой СЕЭМ.
- С 23:00 до 24:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей I очереди Коломыйской, Косовской, Снятинской, Верховинской СЭЭМ.
Узнать, к какой очереди вы относитесь, можно на сайте "Прикарпатьеоблэнерго".
В Волынской области отключат электроэнергию
Графики плановых почасовых отключений электроэнергии в Волынской области 23 ноября можно просмотреть по ссылке.
В Одессе – экстренные отключения света
В регионе происходят экстренные отключения света 23 ноября. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Проверить наличие текущих отключений можно здесь.
Напомним, в Офисе Президента предупредили, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что полного блэкаута вообще не будет. Однако период, который может занять несколько дней, следует переждать.
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