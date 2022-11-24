Графики света сегодня: где в Украине будут плановые и аварийные отключения

По состоянию на сегодняшний день в Украине все еще сложная ситуация с энергообеспечением. Следовательно, в ряде регионов могут экстренно выключать свет. Детальнее о том, где не будет света 24 ноября – читайте в материале 24 канала.

Внимание 70% Киева все еще без света, водоснабжение частично восстановили

Глава ОВА Николаева Виталий Ким обратился к жителям всей страны с призывом использовать как можно меньше электроэнергии сегодня. Это поможет восстановить свет у других потребителей.

Пожалуйста, максимум экономии электричества! С утра ростет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей,

– отметил Ким.

Виталий Ким подчеркнул, что "энергетическая система Украины едина, как и мы"!

"Если ты выключил где-то пару ненужных лампочек, это очень важно", – добавил Ким.

На Волыни к сети подключено всего 9% потребителей

В Волынской военной администрации сообщили, что к утру в области к электроснабжению подключено 9% потребителей. Прежде всего восстановлен свет на объектах критической инфраструктуры: больницах, канализационно-насосных станциях и водозаборах.

Возобновлено электроснабжение части базовых башен мобильной связи, что позволило восстановить покрытие на территории области,

– отметил руководитель Волынской ОВ Юрий Погуляйко.

Он отметил, что повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Волынской области нет. Однако, главная проблема сейчас – отсутствие достаточной генерации из тепловых и атомных электростанций для выдачи мощностей через подстанцию ​​Укрэнерго.

"В области острый дефицит мощностей. Выделено около 60 мегавольтов мощностей, при необходимости при нормальных условиях – 350. Этого достаточно исключительно для важнейших объектов критической инфраструктуры", – подчеркнул Юрий Погуляйко.

Следовательно, возможности стабильной подачи электроэнергии населению при таком лимите нет. Начальник ОВА добавил, что энергетики работают, чтобы восстановить мощность энергосистемы как можно быстрее.

Во Львове вводят почасовые отключения

В случае стабилизации ситуации с 25 ноября во Львовской области возможно введение графика почасовых отключений, который будет действовать в обновленном формате.

Продолжительность ориентировочного отсутствия электроэнергии в графике не изменилась – четыре часа дважды в сутки, но изменились сроки выключения и включения на один час. Например, если раньше период отключений был с 4 до 8 часов утра, то теперь с 5 до 9 часов.

Полный обновленный круглосуточный график почасовых отключений:

• с 1 до 5 часов;

• с 5 до 9 часов;

• с 9 до 13 часов;

• с 13 до 17 часов;

• с 17 до 21 час;

• с 21 до 1 часа.

Ознакомиться с графиком для каждой из групп потребителей по дням недели можно по ссылке.

Указанное время отключений может увеличиваться на один час, учитывая необходимость доезда оперативных бригад в энергообъекты для проведения переключений.

Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.

В Киеве аварийные отключения

По 8 утра в Киеве 70% города все еще без света. В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что в регионе применены экстренные отключения света.

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Отмечают, что энергетики и другие экстренные службы делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Чтобы проверить текущие отключения по адресу, перейдите по ссылке.

Какая ситуация со светом в Ровно

Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что из-за ограничения потребления электроэнергии троллейбусы курсировать по городу сегодня не будут.

Он привел данные ООО "Ровнотеплоэнерго", согласно которым уже включено 26 котельных. Не включены котельные на ул.: Алексенская, 31-а; Белая, 35-а; Черновола, 99-д.

Школы, садики и внешкольное образование сегодня и завтра на вынужденных каникулах. Жители! Терпение, выносливость, несокрушимость, является залогом нашей победы! Держим строй,

– отметил Александр Третьяк.

Обратите внимание! По данным АО "Ровнооблэнерго", из-за перегрузки в сети срочно начато отключение потребителей от энергоснабжения.

Соответственно стабилизационные графики отключений в Ровенской области не будут действовать.

Глава области пояснил, что ограничения поставок электроэнергии будут происходить по команде Укрэнерго в случае необходимости уменьшения нагрузки в сетях.

По состоянию на 08:50 утра 24 ноября в Ровенской области удалось возобновить электроснабжение для 70% потребителей области.

На Буковине тоже ввели экстренные отключения

Черновицкая ОВА сообщила, что в городе не работает электротранспорт. В настоящее время заживлены все объекты критической инфраструктуры.

По распоряжению НЭК Укрэнерго в Черновицкой области применяют аварийные и экстренные отключения.

Сегодня Буковина несет нагрузку 90 МВт, а это всего 30% от потребности края. Поэтому многие абоненты области будут отключены,

– говорится в сообщении Черновцыоблэнерго.

Отмечают, что такие меры необходимый шаг, чтобы защитить электросети от дополнительных технологических аварий и поддержать работу энергосистемы страны.

График отключения света в Полтаве

Как сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, в области введены почасовые отключения, но по две очереди сразу. То есть одна – со светом, две – временно без. Два часа – со светом. Четыре – без.

С 18:00 включили 2-ю очередь, 1-я и 3-я отключены. С 20:00 включат 3-ю очередь, а 1-я и 2-я будут отключены.

Регион разделен на три очереди, к которым вы относитесь, можно проверить по ссылке.

Первая очередь:

02:00 - 04:00

08:00 - 10:00

14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

Вторая очередь:

04:00 - 06:00

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

22:00 - 24:00

Третья очередь:

00:00 - 02:00

06:00 - 08:00

12:00 - 14:00

18:00 - 20:00

По словам Лунина, централизованное водоснабжение возобновляется. Пока половина абонентов на Полтавщине – с водой, в областном центре – 75%. Отопление также запускается, начинают работать котельные. В общей сложности по области запустились 45% котельни.

В Запорожье изменили график отключений

В Запорожьеоблэнерго сообщили, что по срочному распоряжению Укрэнерго и с целью стабилизации состояния единой энергосистемы в области 24 ноября введены графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии.

В 09:00 отключается Первая очередь, за ней – Вторая, далее – Третья.

График отключений света в Запорожье / График Запорожьеоблэнерго

Важно! Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений.

Отключения для Первой – Третьей очередей будут повторяться в течение дня. В случае отмены действия графиков или изменений в графиках об этом будет сообщено дополнительно.

Внимание – изменения в графике! По состоянию на 9:10 в Запорожье вынужденно изменили график почасовых стабилизационных отключений на сегодняшний день.

Только что наша область получила задачу срочно уменьшить объемы потребления электроэнергии, поэтому ПАО "Запорожьеоблэнерго" срочно пересматривает графики почасовых отключений,

– говорится в сообщении.

Сейчас специалисты разрабатывают новую схему отключений сегодня. Как только этот процесс будет завершен, будут обнародованы новые графики.

Впрочем, в компании предупредить, что отключения потребителей Первой очереди начнутся раньше запланированного времени (09:00). Впоследствии сообщили, что вместе с ними придется отключать и вторую очередь.

Как позже сообщили в ОВА, в 18:00 началось подключение потребителей Первой очереди и погашение Второй очереди. Ориентировочная продолжительность отключения – 3 часа.

Включать Вторую очередь начнут в 21:00.

Если ситуация в энергосистеме не претерпит существенные изменения, следующее стабилизационное отключение запланировано на завтра – с 07:00 начнется отключение потребителей Третьей очереди.

Детали отключений электроэнергии в Сумской области

Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за нестабильной работы пострадавшей от российских атак энергосистемы в Сумах и области с 10:00 применены почасовые отключения.

В Сумах 4 очереди по графику 2 через 6 часов (-2/+6).

По области 2 очереди по графику 2 через 4 часа.

В Днепре и Одессе ввели аварийные отключения

При экстренных ситуациях в Сумах и области возможно применение графика 2/2. Аварийные исключения тоже могут быть.

ДТЭК Днепровские электросети предупредили жителей области об аварийных отключениях света в регионе. То же сообщение опубликовали и ДТЭК Одесской области. Граждан призывали к единству и пониманию. Энергетики делают все возможное для быстрого восстановления электроэнергии.

Чтобы проверить ситуацию по адресу в Днепре – нажмите здесь.

Чтобы проверить ситуацию с отключениями по адресу в Одессе – здесь.

Изменения в графике отключений света в Прикарпатье

В Прикарпатье сегодня, 24 ноября, внесли изменения в часы графика отключений электроэнергии. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Также жителей области предупредили, что ситуация в энергосистеме непрогнозируемая, поэтому продолжительность отключений и очередность могут изменяться в течение суток.

Выключение электроснабжения для I очереди Графиков почасовых отключений ориентировочно будет происходить:

с 06:00 до 10:00

с 12:00 до 16:00

с 18:00 до 22:00

Выключение электроснабжения для ІІ очереди Графиков почасовых отключений ориентировочно будет происходить:

с 08:00 до 12:00

с 14:00 до 18:00

с 20:00 до 24:00

Выключение электроснабжения для ІІІ очереди Графиков почасовых отключений ориентировочно будет происходить:

с 04:00 до 08:00

с 10:00 до 14:00

с 16:00 до 20:00

с 22:00 до 24:00

В Черкасской области продолжаются восстановительные работы

Игорь Табурец – начальник военной ОВА области сообщил, что большинство потребителей Черкасской области с электричеством. Сложная ситуация пока остается в Умани и районе, а также Чигирине.

С 19.00 в Черкасской области будут применены "желтые" графики аварийных отключений. Очереди отключений можно просмотреть по ссылке.

Винница до сих пор без света

Графики с отключением электроэнергии в области отменены. По информации АО "Винницаоблэнерго", до конца суток большинство потребителей Винницы и области, кроме объектов критической инфраструктуры и транспорта, отключили от электросети.

В Донецкой области экстренные отключения

В Донецкой области 24 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

В Закарпатье действуют плановые и аварийные отключения

24 ноября в Закарпатской области, кроме аварийных и почасовых отключений электроэнергии, применена также I очередь Специального графика аварийных отключений.

В Закарпатской ОВА отметили, что аварийные ограничения касаются Тячевского и Раховского района, которые ночью по отдельному распоряжению НЭК Укрэнерго были полностью обезживлены.

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