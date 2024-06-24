Отключение света 25 июня: когда не будет электроэнергии

Во вторник, 25 июня, графики отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Когда 25 июня будут отключения света

Завтра, 25 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

В ведомстве также добавили, что объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00



Основной причиной в Укрэнерго назвали – снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак.



В то же время там добавили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, что в Укрэнерго отмечали, что сегодня, 24 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00. В компании отмечали, что с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.