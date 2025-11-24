Света будет больше: какими будут графики отключений 25 ноября

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений. В течение суток 25 ноября свет снова будут выключать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Когда будут выключать свет в Украине 25 ноября?

Специалисты продолжают ликвидировать последствия российских атак на украинские энергообъекты. Укрэнерго установил время и объем применения ограничений в течение суток вторника, 25 ноября.

Так почасовые отключения будут действовать:

з 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Для промышленных потребителей в это время также будут действовать графики ограничения мощности.

Украинцев предупредили, что время и объем применения ограничений могут менять.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,

– говорится в сообщении.

В каком состоянии энергетика Украины сейчас?