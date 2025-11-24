Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Коли вимикатимуть світло в Україні 25 листопада?

Спеціалісти продовжують ліквідовувати наслідки російських атак на українські енергооб'єкти. Укренерго встановив час та обсяг застосування обмежень протягом доби вівторка, 25 листопада.

Так погодинні відключення діятимуть:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Для промислових споживачів у цей час також діятимуть графіки обмеження потужності.

Українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінювати.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,

– йдеться в повідомленні.

У якому стані енергетика України зараз?