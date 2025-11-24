Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Платежки после отключений: действительно ли украинцы будут платить меньше за свет
Когда будут выключать свет в Украине 25 ноября?
Специалисты продолжают ликвидировать последствия российских атак на украинские энергообъекты. Укрэнерго установил время и объем применения ограничений в течение суток вторника, 25 ноября.
Так почасовые отключения будут действовать:
з 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей.
Для промышленных потребителей в это время также будут действовать графики ограничения мощности.
Украинцев предупредили, что время и объем применения ограничений могут менять.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,
– говорится в сообщении.
В каком состоянии энергетика Украины сейчас?
По состоянию на 24 ноября украинская энергетическая система постепенно восстанавливается после российских атак. Уже на этой неделе специалисты прогнозируют положительную динамику. К тому же Украина может импортировать до 2,3 гигаватта электроэнергии, но цены в Европе значительно выросли, достигая до 270 евро за мегаватт час.
В Укрэнерго объяснили в комментарии 24 Каналу, что ситуация со светом зависят от наличия электроэнергии в системе и способности сетей передать ее. Этот процесс осложнялся из-за российских атак.
Иностранные СМИ пишут, что россияне разрушили одну из последних электростанций в Черниговской области. Жители якобы остаются без света на 14 часов в сутки.