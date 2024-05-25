В Укрэнерго сообщили, будут ли отключения света 26 мая

Из-за дефицита в энергосистеме в Украине начали действовать графики отключения света. Отключения запланированы на вечер 25 мая, и запланированы ли ограничения в воскресенье, 26 мая, ответили в Укрэнерго.

К слову, ограничения для потребителей вечером 25 мая будут действовать с 20:00 до 24:00. Впрочем, отключать свет не будут для объектов критической инфраструктуры.

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Будут ли выключать свет 26 мая

Как сообщили в Укрэнерго, 26 мая графики почасовых отключений не прогнозируются. Впрочем, ситуация может измениться в течение суток, если украинцы не будут экономно потреблять электроэнергию.

26 мая, в течение суток во всех регионах Украины ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется,

– сообщили в Укрэнерго.

Если ситуация в энергосистеме изменится, то об ограничении для украинцев сообщат отдельно.



Будут ли 26 мая выключать свет / Инфографика Укрэнерго

В ДТЭК также призвали экономно потреблять электроэнергию.

Почему начали отключать свет Из-за прицельных ударов врага по энергообъектам в энергосистеме Украины возник значительный дефицит. Только с 22 марта по 8 мая оккупанты 5 раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Значительные повреждения привели к тому, что они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак агрессора. Поэтому в Украине вынуждены вводить графики отключения света и ограничивать потребление, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

Почему в разных областях отключают свет по-разному

В Укрэнерго объяснили, что в разных регионах продолжительность отключения света может отличаться. Так, каждая область имеет свои лимиты по потреблению электроэнергии. Их устанавливает Укрэнерго, анализируя ситуацию.

Соответственно, если облэнерго укладываются в лимит – графики не действуют. Если не укладываются – действуют графики почасовых отключений,

– отметили в Укрэнерго.

Графики и очереди отключений составляют сами облэнерго, которые определяют, как держать потребление в рамках лимита. К примеру, в областях, где критической инфраструктуры, которую не отключают, больше, то графики для населения будут длиннее, и наоборот – критической инфраструктуры меньше – графики отключения не такие длительные.