В большинстве областей действуют экстренные отключения: где не будет света 26 ноября
Из-за атаки россиян по объектам критической инфраструктуры по всей Украине проблемы с электроснабжением. Наши энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.
На этот раз, после седьмого массированного удара, им нужно больше времени, чтобы восстановить свет. Какие графики отключений электричества действуют 26 ноября, читайте в материале 24 канала.
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Где в Украине вводят экстренные отключения
В Одесской области 26 ноября будут действовать экстренные отключения света. Одесские электросети предупредили людей, что графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, не действуют.
Кроме того, экстренные отключения утром 26 ноября ввели:
- в Киеве и области;
- на Днепропетровщине;
- Донетчине;
- Ровенщине.
Однако ориентировочно в 14:30 26 ноября мэр Ровно Александр Третяк рассказал, что местные энергетики стабилизировали систему энергоснабжения. Поэтому в Ровенской области отменили экстренные отключения света.
Но плановые графики ограничений остаются в силе,
– заявил Третьяк.
Какие отключения действуют в других регионах
На Прикарпатье в 11:40 26 ноября были внесены изменения в периоды подачи электроэнергии. Они понадобились потому, что выросло потребление света.
Электричество людям подадут по следующему графику:
- 1 очереди: с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;
- 2 очереди: с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00;
- и 3: с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.
В Черкасской области с 8 часов утра 26 ноября будет действовать зеленый график отключений электроэнергии.
Графики почасовых отключений света / Инфографика из Черкассоблэнерго
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В Хмельницкой области 26 ноября будут действовать почасовые отключения электричества. Регион разделили на 4 очереди.
Очереди почасовых отключений в Хмельницкой области / Инфографика облэнерго
В какую очередь попал ваш адрес можно посмотреть по ссылке.
В Полтавской области действуют графики почасовых отключений света. В Полтавской ОВА сообщили, что с 27 ноября в регионе будет действовать обновленный перечень адресов по очереди:
- просмотреть его можно по ссылке;
- график отключений на ноябрь остается без изменений – его можно посмотреть здесь.
Во Львовской области 26 ноября 50% потребителей получают свет.
При этом по распоряжению Укрэнерго продолжают действовать аварийные и почасовые отключения,
– сообщили в компании.
Ориентировочно в 15 часов 26 ноября во Львовоблэнерго людей попросили срочно ограничить потребление электричества, чтобы не пришлось снова выключать свет.
Где не будут выключать свет
В Запорожской области не ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Однако людей попросили экономить электричество.
Укрэнерго уже не определяет виды отключений
В компании заявили, что по состоянию на 11 часов 26 ноября еще 25% электроэнергии – в дефиците, а 75% – покрывают производители.
Обращаем внимание, что мы больше не указываем, какие именно виды отключений, аварийные или плановые, будут применены,
– заявили в Укрэнерго.
Компания теперь дает каждой области не на сколько мегаватт нужно ограничить потребление, а каков лимит в регионе. То есть:
- диспетчерам облэнерго дают показатель потребления для области, превышать который нельзя;
- тогда облэнерго определяет схему отключений, которая позволит придерживаться установленной нормы.
Какая ситуация в энергосистеме
- 23 ноября Россия снова массированно атаковала Украину. Тогда по нашему государству страна-террорист выпустила более 70 ракет и дронов. К сожалению, в Киевской области погибли семь человек, от атаки по объектам критической инфраструктуры пострадали Львовская, Хмельницкая, Винницкая и другие области.
- Уже 24 ноября свет был восстановлен на всей территории страны. Тогда уже заживили объекты критической инфраструктуры и пытались снабжать людей светом на несколько часов.
- В Укрэнерго 25 ноября сообщили, что в украинской энергосистеме дефицит мощности составляет 30% потребности потребления. Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.
- По данным компании, ремонтные бригады работают круглосуточно. Они пытаются восстановить свет бытовым потребителям.
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