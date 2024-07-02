Как будут выключать свет в Украине 3 июля

Графики отключений в Украине в среду, 3 июля, будут действовать в течение всех суток. Однако в определенные часы будут применять только две очереди отключений, в остальное время – свет будут выключать по трем очередям одновременно.

В Укрэнерго объяснили причину введения таких графиков. Кстати, ранее в компании объяснили, что в августе ситуация со светом может быть лучше.

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Какие графики будут действовать 3 июля

Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 – две очереди, в другие часы суток – три очереди отключений одновременно,

– заявили в компании.

В Укрэнерго объяснили, что причина такого графика заключается в высоком уровне энергопотребления из-за жары.

В компании уточнили, что актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго. Более того, людей призвали экономить свет, когда его включают.

Что означают три очереди отключений

Генеральный директор энергетической компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко объяснял, что на прошлой неделе каждый день было по три очереди, однако не весь день.

В то же время он добавил, что 3 очереди в течение дня означают, что графики будут действовать в черной и в серой зоне. Так, на 2 июля он прогнозировал, что при применении трех очередей в сутки – света не будет в среднем от 8 до 12 часов.

То есть 3 июля свет будет дольше, ведь с 8 до 13 часов будут выключать только две очереди.

Подробнее узнать график в своей области на 3 июля можно на сайте облэнерго вашего региона.