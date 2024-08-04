Будут ли отключения света 5 августа

В Укрэнерго сообщили радостную новость. В понедельник, 5 августа, по Украине не будут действовать графики отключений.

Это уже седьмой день подряд без прогнозируемых отключений. Стоит указать, что время от времени энергоснабжение в регионах может быть нарушено из-за непогоды.

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Отключение света

По данным Укрэнерго, в понедельник, 5 августа, меры ограничения потребления применяться не будут

По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно,

– обратились энергетики.

Важно, что в условиях отсутствия массированных атак, в течение августа – октября таких дней будет больше, или непродолжительные ограничения будут только в вечерние часы. Повышение уровня энергоснабжения можно объяснить успешным ремонтом двух энергоблоков на АЭС. Кроме того, наблюдается снижение потребления энергии, что в значительной степени связано с похолоданием.

Оперативно об отключениях света в Украине и изменениях читайте в