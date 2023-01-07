В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях из-за похолодания

Утром 7 января потребление электроэнергии в Украине ниже, чем вчера, даже несмотря на значительное понижение температуры. Однако из-за похолодания до конца дня прогнозируется рост уровня потребления.

Поэтому в Укрэнерго предупреждают о возможных отключениях. Однако их применят, если будут превышены лимиты потребления.

Кстати говоря В большинстве областей Украины – Рождество со светом: ситуация с отключениями 7 января

Могут быть аварийные отключения

Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Их превышение приведет к применению аварийных ограничений. Ночью отключения применять не должны.

Энергетики напоминают, что за последние 3 месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате массированных атак россиян. В результате этого есть масштабные повреждения объектов генерации и магистральных сетей. Их восстановление все еще нуждается в значительных ресурсах и времени, но работы идут постоянно.

В ДТЭК тоже предупреждали об отключении

Накануне исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказывал, что лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе. Компании, снабжающие электроэнергию, в пределах этих лимитов вводят графики отключения.

Есть случаи, когда свет не отключается ночью. Однако прогнозируют снижение температуры, поэтому из-за увеличения потребления ограничения будут применяться не только днем, но и в ночное время.

Украинцев просят максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме.