Тому в Укренерго попереджають про можливі відключення. Однак їх застосують, якщо будуть перевищені ліміти споживання.

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Можуть бути аварійні відключення

Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Їх перевищення призведе до застосування аварійних обмежень. Вночі відключення застосовувати не повинні.

Енергетики нагадують, що за останні 3 місяці енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок масованих атак росіян. Внаслідок цього є масштабні пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу, але роботи йдуть постійно.

У ДТЕК теж попереджали про відключення

Напередодні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповідав, що ліміти споживання розподілені пропорційно споживанню електроенергії у кожному регіоні. Компанії, що постачають електроенергію, у межах цих лімітів запроваджують графіки відключення.

Є випадки, коли світло не відключають вночі. Однак прогнозують зниження температури, тож через збільшення споживання обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час.

Українців просять максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.