Будут ли выключать свет 2 июня: в Укрэнерго сделали заявление
Источник:Укрэнерго
На фоне постоянных атак врага по энергетическим объектам в Украине снова начали выключать свет. Впрочем, будут ли графики отключений в воскресенье, 2 июня, рассказали в Укрэнерго.
После ночной атаки, увеличили графики отключения света и 1 июня. Так, энергетики сначала сообщали, что ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00, однако впоследствии добавили, что украинцы будут без света до 24:00.
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Будут ли выключать свет 2 июня
Так, в воскресенье, 2 июня, снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Они распространяются как на бытовых, так и на промышленных потребителей.
Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать с 01:00 до 05:00, а затем вечером – с 19:00 до 24:00. В Укрэнерго объяснили, что если в этот период украинцы будут превышать лимиты потребления, то будут действовать графики отключения.
В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.
Отключение света 2 июня / Инфографика Укрэнерго
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Во время массированной атаки Россия снова била по энергетике
- 1 июня Россия массированно атаковала территории Украины дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под прицелом врага в очередной раз оказались энергетические объекты.
- Так, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг бил по энергетическим объектам в 5 областях: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской.
- Кроме того, под ударом оказались 2 теплоэлектростанции ДТЭК. Известно, что там есть повреждения оборудования, однако специалисты уже работают над ликвидацией последствий.
- Российские военные цинично ударили и по 2 гидроэлектростанциям. Как сообщили в Укргидроэнерго, повреждено не только оборудование, но и инфраструктуру, которая расположена рядом. В частности, под ударом оказались плотина Днепровской ГЭС, сейчас на ней ограничено движение и на выходных его восстанавливать не будут.
- В Воздушных силах сообщили, что в целом враг запустил 47 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 53 ракеты различных типов. Среди них были ракеты типа "Калибр", "Искандер-М", "Искандер-К", Х-101/Х-555, и Х-59/Х-69. Украинские защитники провели мощную боевую работу и уничтожили почти все ударные дроны – 46 целей, а также 35 ракет различных типов.