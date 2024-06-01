Будут ли выключать свет 2 июня: в Укрэнерго сделали заявление

На фоне постоянных атак врага по энергетическим объектам в Украине снова начали выключать свет. Впрочем, будут ли графики отключений в воскресенье, 2 июня, рассказали в Укрэнерго.

После ночной атаки, увеличили графики отключения света и 1 июня. Так, энергетики сначала сообщали, что ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00, однако впоследствии добавили, что украинцы будут без света до 24:00.

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Будут ли выключать свет 2 июня

Так, в воскресенье, 2 июня, снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Они распространяются как на бытовых, так и на промышленных потребителей.

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать с 01:00 до 05:00, а затем вечером – с 19:00 до 24:00. В Укрэнерго объяснили, что если в этот период украинцы будут превышать лимиты потребления, то будут действовать графики отключения.

В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.



Отключение света 2 июня / Инфографика Укрэнерго

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