На Львовщине бытовые потребители не будут получать сообщения об отключении света на почту

В Украине действуют отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов.

В Львовоблэнерго сообщили, что уведомления об отключении на электронную почту будут поступать только небытовым (юридическим) потребителям. Конечно, речь идет о тех, кто зарегистрирован в персональном кабинете.

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Ограничение связано с количеством сообщений об отключении

Бытовые потребители (население) таких сообщений на электронную почту не будут получать.

Ограничение связано со значительным количеством сообщений о действии почасовых и аварийных отключений. Поэтому, в настоящее время нет технической возможности своевременной доставки такого объема писем всем пользователям,

– говорится в сообщении.

Отметим, что бытовые потребители имеют возможность получать адресные сообщения через чат-боты. Другие функции никак не изменились.

В Киеве будут действовать стабилизационные отключения