Частично нет света в Чугуеве в результате российского обстрела

Оккупанты обстреляли Харьковскую область дронами и ракетами. В результате атаки в городе Чугуев в нескольких районах отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Чугуева Галину Минаеву.

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Россия атаковала Харьковскую область

Минаева сообщила, что продолжается ликвидация последствий российского обстрела Чугуева.

Сейчас в нескольких микрорайонах города, прилегающих к эпицентру попаданий, отсутствует электроснабжение,

– подчеркнула городской голова.

Она добавила, что в восстановлении электроснабжения задействовано максимальное количество техники и энергетиков и все они работают с полной самоотдачей. "Относительно слухов о возможных перебоях с поставками топлива на местные АЗС, то они не имеют под собой никакого основания: дефицита топлива в результате обстрела не будет", – отметила Минаева.

Городской голова призвала жителей доверять только официальной информации из проверенных источников и сохранять спокойствие.

Напомним, что в результате вражеского обстрела Харьковской области под ударом оказался, в частности, Чугуев. Там оккупанты повредили общежитие, СТО, 10 автомобилей, инфраструктуру почты и недействующее здание. Спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из объектов города.