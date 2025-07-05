Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міську голову Чугуєва Галину Мінаєву.

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Росія атакувала Харківщину

Мінаєва повідомила, що триває ліквідація наслідків російського обстрілу Чугуєва.

Наразі в декількох мікрорайонах міста, прилеглих до епіцентру влучань, відсутнє електропостачання,

– підкреслила міська голова.

Вона додала, що у відновленні електропостачання задіяна максимальна кількість техніки та енергетиків та всі вони працюють з повною самовіддачею. "Щодо чуток про можливі перебої з постачанням пального на місцеві АЗС, то вони не мають під собою ніякого підґрунтя: дефіциту пального внаслідок обстрілу не буде", – зауважила Мінаєва.

Міська голова закликала жителів довіряти лише офіційній інформації з перевірених джерел та зберігати спокій.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу Харківської області під ударом опинився, зокрема, Чугуїв. Там окупанти пошкодили гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти та недіючу будівлю. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на одному з об'єктів міста.