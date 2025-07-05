Яка ситуація на фронті сьогодні, головні новини 5 липня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ворог просунувся на 3 напрямках, Сили оборони теж мають успіхи: аналіз боїв за добу від ISW

06:27, 5 липня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
06:21, 5 липня

Понад 30 рейсів затримано та декілька скасовано у пітерському аеропорту Пулково після введення плану "Килим" через загрозу атаки БпЛА.

Тимчасові обмеження були введені і в аеропорту Саратова.

05:06, 5 липня

Дрони атакують Росію

Гучно у ніч проти 5 липня було одразу у кількох російських областях: Ленінградській, Воронезькій та у Чувашії.

Найгучніше було у самому місті Енгельс. Тут, кажуть місцеві жителі, уночі увімкнули сирену. Вже незабаром пролунали вибухи – усі поблизу воєнного аеродрому

Про вибухи у Саратовській області російські телеграм-канали повідомили близько 4 ночі 5 липня

02:19, 5 липня

Аналіз боїв за добу від ISW

Росіяни просунулися на півночі Сумської області та в напрямку Часового Яру і Великої Новосілки.

Українські війська нещодавно мали успіхи на Куп'янському напрямку, зокрема на схід від Колісниківки.