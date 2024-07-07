Почему на выходных меньше отключали свет по графикам: в ДТЭК объяснили

В Украине на выходных 6 и 7 июля у потребителей меньше отключали свет по графикам. Это связано с тем, что в эти дни среди украинцев упало потребление электроэнергии.

Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отметил, что также в выходные дни усилилась мощность солнечных электростанций, передает 24 Канал.

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Почему на выходных уменьшили ограничения в отключениях света

Сахарук отметил, что как 6, так и 7 июля удалось обеспечить несколько комфортную ситуацию с отключениями света в Украине не только из-за того, что упало потребление, но и потому, что солнечная электроэнергия дает это сделать.

День солнечный, поэтому солнечные станции работают на полную мощность. Это дает возможность не выключать свет,

– сказал исполнительный директор ДТЭК.

Ранее в Укрэнерго заявляли, что 7 июля по всей стране ослабили стабилизационные отключения и свет не выключали сначала до 16 часов, а впоследствии продолжили это ослабление даже до 17. В то же время после этого часа в стране снова начали действовать графики стабилизационных отключений.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что 8 июля графики отключений по всей Украине будут действовать в течение целых суток. В то же время с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди. А в остальное время – три очереди.