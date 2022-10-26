В Ровно – отключение электроэнергии: появился список улиц

26 октября 2022 , 08:31
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Александр Третяк

Сегодня, 26 октября, планово отключат свет в Ровно. Электроэнергии не будет несколько часов.

Об этом сообщил городской глава Ровно Александр Третяк. По его словам, свет выключат с 8 до 13 часов.

На тему Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов

График отключения электроэнергии в Ровно

26 октября света не будет на таких улицах:

  • улица Соборная, 5,
  • улица Пластовая,
  • улица Князя Владимира 27а,
  • улица Хвылевого,
  • улица Гребенки,
  • улица Свободы,
  • улица Мицкевича 5, 7, 11,
  • улица Князя Владимира 10, 10а, (частично),
  • ПДМ,
  • улица Героев Гурб,
  • улица Херсонская,
  • переулок Граничный,
  • улица Новая,
  • улица Михновского,
  • улица Рыжука,
  • улица Ремесленная,
  • улица Техническая,
  • улица Носаля,
  • улица Островского,
  • улица Черняховского 4а,
  • улица Грушевского 5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частично),
  • улица Савуры 14, 14а,
  • улица Вышиванка 32а, 35, 36, 40, 46, (частично),
  • улица Киевская 53, 65, 77, 79,
  • улица Вишенского,
  • улица Единства,
  • улица Валентинович,
  • улица Кармалюка,
  • улица Березовского,
  • улица Транспортная 14, 16,
  • переулок Васильченко 11,
  • улица Васильченко 26,
  • улица Киевская 4, 6, 8, 68,
  • улица Видинская 2,
  • улица Крушельницкой 52, 62,
  • улица Ушинского,
  • улица Вовчка 14, 15, 16,
  • улица Васильченко,
  • улица Лысенко,
  • ул. Крушельницкой (частично),
  • улица Бандеры 36, 36а, 38, 40, 42, 44,
  • улица Княгини Ольги 21, 23,
  • улица Дарвина,
  • улица Карпинского,
  • улица Глинки,
  • улица Архитерктора Бургиньена,
  • улица Шепетовская,
  • улица Вовчка (частично),
  • улица Княгини Ольги (частично),
  • улица Бандеры 39а, 45, 47, 49, 51, 53,
  • улица Тернопольская,
  • улица Новака (частично),
  • улица Борецкого,
  • улица Симиренко,
  • улица Волынская,
  • НУВХП (студ городок),
  • улица Бандеры 1а, 1б, 1д,
  • улица Семьи Мисечков 13,
  • улица 24 августа (частично),
  • улица Чайковского (частично),
  • улица Кооперативная,
  • улица Соборная 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,
  • улица Школьная,
  • Гранд Базар,
  • улица Замковая,
  • улица Набережная 1а, 10а,
  • улица Гоголя,
  • улица Здолбуновская,
  • улица Театральная (рынок Дикий),
  • улица Короленко (частично),
  • улица Базарная,
  • улица Полуботка,
  • улица Шевченко (частично),
  • улица Мазепы (частично),
  • улица Вересая,
  • улица 16 июля (частично),
  • ТРЦ Злата Плаза (частично),
  • улица Бандеры 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37,
  • улица Котляревского,
  • улица Чорновола 25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частично перекресток Истамбул),
  • улица Любомирского,
  • улица Оршанской победы,
  • улица Тихая,
  • улица Драгоманова (частично),
  • улица Млинарская,
  • СПК,
  • улица Литовская,
  • проспект Мира (частично),
  • улица Кавказская (частично),
  • улица Петлюры,
  • улица Словацкого,
  • улица Почтовая (частично),
  • микрорайон Независимости 5, 7,
  • улица Соборная 94, 108,
  • Кинопалац,
  • улица Сагайдачного (частично),
  • улица Бандеры 69, 69в, 69д,
  • улица Киевская 46, 48, 50, 52, 70,
  • улица Галицкого (частично),
  • рынок Андреевский,
  • центральный автовокзал,
  • улица Киевская (частично в районе Камаз Транс Сервис),
  • Зоопарк,
  • Грин Хилс,
  • Центр Киевский 106,
  • район Счастливое,
  • улица Чорновола (частично возле Счастливого),
  • улица Стретенская,
  • улица Прилужная,
  • улица Дачная,
  • улица Надворная,
  • улица Светличная,
  • улица Зеленая,
  • улица Барвистая,
  • улица Досветная,
  • улица Журавлина,
  • улица Свешникова,
  • улица Трипольская,
  • улица Гостинная,
  • улица Отрадная,
  • улица Приозерная,
  • улица Озерная,
  • улица Гребельная,
  • улица Пасхальная,
  • улица Рождественская,
  • ООО Фози,
  • улица Курчатова (частично),
  • улица Видинская 39, 41,
  • улица Хлеборобов,
  • улица Григоренко,
  • район Новый Двор,
  • район Красные горы,
  • улица Серпанкова,
  • улица Бориса Андреева,
  • улица Багалия,
  • улица Черновола (частично в районе НД),
  • улица Озерная,
  • улица Новодворская,
  • улица Спокойная,
  • улица Летняя,
  • улица Весенняя,
  • ул. Корнинская,
  • ул. Чешская,
  • переулок Весенний,
  • улица Хуторская,
  • улица Смерекова,
  • улица Скоропадского,
  • улица Ясеневая,
  • улица Лозовая,
  • переулок Корнинский,
  • частично микрорайон Счастливое,
  • улица Энергетиков (частично),
  • улица Люблинская,
  • улица Спартака,
  • улица Курчатова (частично),
  • улица Студенческая,
  • улица Курчатова (частично),
  • район Красные горы,
  • улица Возницкого,
  • улица Полищука,
  • улица Литвина,
  • улица Волошина (ЧГ),
  • улица Крымского,
  • улица Гофмана,
  • улица Серпанкова,
  • улица Ступницкого,
  • улица Дорогобужская,
  • улица Антоновича,
  • Колоденко,
  • улица Демьянчука (частично),
  • улица Галицкого (частично район Радиозавода),
  • улица Киевская (частично в районе центрального автовокзала),
  • улица Единства 13, 16.

Третяк подчеркнул, что это плановые отключения. В случае перегрузки сети могут случиться аварии. Поэтому мэр просит экономить электроэнергию.

Напомним, что в "Укрэнерго" пообещали разработать справедливые графики принудительного ограничения потребления более удобные для потребителей.

Достойно внимания – Стало известно, в каких областях будут выключать свет: смотрите видео

 

Автор: Софія Ковнір