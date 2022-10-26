В Ровно – отключение электроэнергии: появился список улиц

Сегодня, 26 октября, планово отключат свет в Ровно. Электроэнергии не будет несколько часов.

Об этом сообщил городской глава Ровно Александр Третяк. По его словам, свет выключат с 8 до 13 часов.

На тему Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов

График отключения электроэнергии в Ровно

26 октября света не будет на таких улицах:

улица Соборная, 5,

улица Пластовая,

улица Князя Владимира 27а,

улица Хвылевого,

улица Гребенки,

улица Свободы,

улица Мицкевича 5, 7, 11,

улица Князя Владимира 10, 10а, (частично),

ПДМ,

улица Героев Гурб,

улица Херсонская,

переулок Граничный,

улица Новая,

улица Михновского,

улица Рыжука,

улица Ремесленная,

улица Техническая,

улица Носаля,

улица Островского,

улица Черняховского 4а,

улица Грушевского 5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частично),

улица Савуры 14, 14а,

улица Вышиванка 32а, 35, 36, 40, 46, (частично),

улица Киевская 53, 65, 77, 79,

улица Вишенского,

улица Единства,

улица Валентинович,

улица Кармалюка,

улица Березовского,

улица Транспортная 14, 16,

переулок Васильченко 11,

улица Васильченко 26,

улица Киевская 4, 6, 8, 68,

улица Видинская 2,

улица Крушельницкой 52, 62,

улица Ушинского,

улица Вовчка 14, 15, 16,

улица Васильченко,

улица Лысенко,

ул. Крушельницкой (частично),

улица Бандеры 36, 36а, 38, 40, 42, 44,

улица Княгини Ольги 21, 23,

улица Дарвина,

улица Карпинского,

улица Глинки,

улица Архитерктора Бургиньена,

улица Шепетовская,

улица Вовчка (частично),

улица Княгини Ольги (частично),

улица Бандеры 39а, 45, 47, 49, 51, 53,

улица Тернопольская,

улица Новака (частично),

улица Борецкого,

улица Симиренко,

улица Волынская,

НУВХП (студ городок),

улица Бандеры 1а, 1б, 1д,

улица Семьи Мисечков 13,

улица 24 августа (частично),

улица Чайковского (частично),

улица Кооперативная,

улица Соборная 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,

улица Школьная,

Гранд Базар,

улица Замковая,

улица Набережная 1а, 10а,

улица Гоголя,

улица Здолбуновская,

улица Театральная (рынок Дикий),

улица Короленко (частично),

улица Базарная,

улица Полуботка,

улица Шевченко (частично),

улица Мазепы (частично),

улица Вересая,

улица 16 июля (частично),

ТРЦ Злата Плаза (частично),

улица Бандеры 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37,

улица Котляревского,

улица Чорновола 25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частично перекресток Истамбул),

улица Любомирского,

улица Оршанской победы,

улица Тихая,

улица Драгоманова (частично),

улица Млинарская,

СПК,

улица Литовская,

проспект Мира (частично),

улица Кавказская (частично),

улица Петлюры,

улица Словацкого,

улица Почтовая (частично),

микрорайон Независимости 5, 7,

улица Соборная 94, 108,

Кинопалац,

улица Сагайдачного (частично),

улица Бандеры 69, 69в, 69д,

улица Киевская 46, 48, 50, 52, 70,

улица Галицкого (частично),

рынок Андреевский,

центральный автовокзал,

улица Киевская (частично в районе Камаз Транс Сервис),

Зоопарк,

Грин Хилс,

Центр Киевский 106,

район Счастливое,

улица Чорновола (частично возле Счастливого),

улица Стретенская,

улица Прилужная,

улица Дачная,

улица Надворная,

улица Светличная,

улица Зеленая,

улица Барвистая,

улица Досветная,

улица Журавлина,

улица Свешникова,

улица Трипольская,

улица Гостинная,

улица Отрадная,

улица Приозерная,

улица Озерная,

улица Гребельная,

улица Пасхальная,

улица Рождественская,

ООО Фози,

улица Курчатова (частично),

улица Видинская 39, 41,

улица Хлеборобов,

улица Григоренко,

район Новый Двор,

район Красные горы,

улица Серпанкова,

улица Бориса Андреева,

улица Багалия,

улица Черновола (частично в районе НД),

улица Озерная,

улица Новодворская,

улица Спокойная,

улица Летняя,

улица Весенняя,

ул. Корнинская,

ул. Чешская,

переулок Весенний,

улица Хуторская,

улица Смерекова,

улица Скоропадского,

улица Ясеневая,

улица Лозовая,

переулок Корнинский,

частично микрорайон Счастливое,

улица Энергетиков (частично),

улица Люблинская,

улица Спартака,

улица Курчатова (частично),

улица Студенческая,

улица Курчатова (частично),

район Красные горы,

улица Возницкого,

улица Полищука,

улица Литвина,

улица Волошина (ЧГ),

улица Крымского,

улица Гофмана,

улица Серпанкова,

улица Ступницкого,

улица Дорогобужская,

улица Антоновича,

Колоденко,

улица Демьянчука (частично),

улица Галицкого (частично район Радиозавода),

улица Киевская (частично в районе центрального автовокзала),

улица Единства 13, 16.

Третяк подчеркнул, что это плановые отключения. В случае перегрузки сети могут случиться аварии. Поэтому мэр просит экономить электроэнергию.

Напомним, что в "Укрэнерго" пообещали разработать справедливые графики принудительного ограничения потребления более удобные для потребителей.

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