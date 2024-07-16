На подстанции в Ивано-Франковске вспыхнул пожар: часть жителей без света
Источник:"Прикарпатьеоблэнерго"
В результате длительной жары на одной из подстанций Ивано-Франковска вспыхнул пожар. Из-за этого у части жителей города временно исчез свет.
Пожар уже потушили. Аварию планируют устранить в течение часа.
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Аварийное отключение в Ивано-Франковске
В "Прикарпатьеоблэнерго" заявили, что на одной из подстанций загорелась концевая муфта в ячейке. Это произошло в результате высокой температуры в течение длительного периода.
Пожар уже потушили. Бригады центральных служб отправлены на восстановление электроснабжения. Предполагается, что авария будет устранена в течение часа времени, после чего франковцы снова будут со светом,
– отметили в облэнерго в 19:28.
Также подчеркнули, если вы проживаете в центре города, отсутствует электроэнергия, хотя графики почасовых отключений, сейчас не применяются, вероятно, произошло аварийное обесточивание.
Узнать точную причину и период отключения можно:
- на стартовой странице сайта под кнопкой "Отключение". Необходимо ввести свой адрес или номер лицевого счета.
- В меню вайбер-бота облэнерго по номеру лицевого счета. Кнопки "Отсутствует свет" – "Проверка активных отключений по адресу".