На подстанции в Ивано-Франковске вспыхнул пожар: часть жителей без света

В результате длительной жары на одной из подстанций Ивано-Франковска вспыхнул пожар. Из-за этого у части жителей города временно исчез свет.

Пожар уже потушили. Аварию планируют устранить в течение часа.

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Аварийное отключение в Ивано-Франковске

В "Прикарпатьеоблэнерго" заявили, что на одной из подстанций загорелась концевая муфта в ячейке. Это произошло в результате высокой температуры в течение длительного периода.

Пожар уже потушили. Бригады центральных служб отправлены на восстановление электроснабжения. Предполагается, что авария будет устранена в течение часа времени, после чего франковцы снова будут со светом,

– отметили в облэнерго в 19:28.

Также подчеркнули, если вы проживаете в центре города, отсутствует электроэнергия, хотя графики почасовых отключений, сейчас не применяются, вероятно, произошло аварийное обесточивание.

Узнать точную причину и период отключения можно: