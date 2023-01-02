Агрессор просчитался: энергетик назвал две причины, почему полный блекаут в Украине невозможен

Россия продолжает ракетный террор и хочет оставить украинцев без света, обстреливая энергообъекты. Враг выбросил на это миллионы долларов, но просчитался – Украина все еще со светом и теплом.

Об этом 24 каналу сказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его мнению, полный блекаут в Украине невозможен.

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Эксперт объяснил, что во-первых – украинская энергосистема синхронизирована с европейской, так что полного дефицита электроэнергии в сети не будет.

Во-вторых, сейчас проводится масштабная работа по повышению гибкости энергосети и фактически "разработке" дополнительной параллельной энергосистемы. Конечно, это будет аварийная система заживления, но главное, что она есть,

– заявил Белявский.

По его словам, если одна ракета обходится России в 16 миллионов долларов, а их по объектам энергетики было запущено более 560, то выходит, что агрессор потратил более 1 миллиарда долларов, чтобы у украинцев не было света и тепла

"Но результат – враг просчитался, ведь Украина со светом и теплом. Так будет и дальше", – успокоил Белявский.

Белявский рассказал об отключении света в праздничные дни и состоянии энергосистемы:

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