Агрессор просчитался: энергетик назвал две причины, почему полный блекаут в Украине невозможен
Россия продолжает ракетный террор и хочет оставить украинцев без света, обстреливая энергообъекты. Враг выбросил на это миллионы долларов, но просчитался – Украина все еще со светом и теплом.
Об этом 24 каналу сказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его мнению, полный блекаут в Украине невозможен.
К теме В нескольких областях Украины до конца суток свет не будут выключать: где именно
Эксперт объяснил, что во-первых – украинская энергосистема синхронизирована с европейской, так что полного дефицита электроэнергии в сети не будет.
Во-вторых, сейчас проводится масштабная работа по повышению гибкости энергосети и фактически "разработке" дополнительной параллельной энергосистемы. Конечно, это будет аварийная система заживления, но главное, что она есть,
– заявил Белявский.
По его словам, если одна ракета обходится России в 16 миллионов долларов, а их по объектам энергетики было запущено более 560, то выходит, что агрессор потратил более 1 миллиарда долларов, чтобы у украинцев не было света и тепла
"Но результат – враг просчитался, ведь Украина со светом и теплом. Так будет и дальше", – успокоил Белявский.
Белявский рассказал об отключении света в праздничные дни и состоянии энергосистемы:
Энергосистема Украины подверглась 25 атакам: главное
- Враг снова пытался оставить украинцев без света. В Укрэнерго рассказали, что в ночь на 2 января россияне снова атаковали один из энергообъектов дронами. К сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры.
- В целом по состоянию на 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируется. Теплая погода способствует снижению потребления, как в праздники, так и будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток.
- В целом украинская энергосистема получила уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, которые нанесли значительные повреждения генерации и магистральным сетям.
- Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности. В то же время в Укрэнерго и дальше призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию.