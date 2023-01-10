Дефицит мощности вырос из-за погоды: во многих областях – аварийные отключения

Из-за низкой температуры и сильного ветра по состоянию на 10:00 10 января в Укрэнерго зафиксировали значительное повышение использования света. Кроме того, потребление электроэнергии выросло также со стороны бизнеса и промышленности.

Как следствие, увеличился дефицит мощностей, в том числе и в ночное время. Что известно об аварийных отключениях в областях – рассказывает 25 Канал.

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Во многих регионах ввели аварийные отключения света

Укрэнерго распределило дневные и ночные лимиты потребления для всех областей. Однако, к сожалению, во многих областях эти лимиты уже превышены, поэтому пришлось применить аварийные отключения.

Аварийные отключения нужны для сохранения стабильной работы энергосистемы. Потребителей просят с пониманием относиться к вынужденным обесточениям.

Кроме того, в некоторых областях порывистый ветер повредил сети распределения операторов. На местах уже работают ремонтники.

В прифронтовых регионах на Востоке и на юге страны ситуация со светом сложная. Враг наносит значительные повреждения местным электросетям.

Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии,

– добавили энергетики.

Как помочь энергосистеме страны / Инфографика 24 Канала

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