Дефицит мощности вырос из-за погоды: во многих областях – аварийные отключения
Источник:Укрэнерго
Из-за низкой температуры и сильного ветра по состоянию на 10:00 10 января в Укрэнерго зафиксировали значительное повышение использования света. Кроме того, потребление электроэнергии выросло также со стороны бизнеса и промышленности.
Как следствие, увеличился дефицит мощностей, в том числе и в ночное время. Что известно об аварийных отключениях в областях – рассказывает 25 Канал.
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Во многих регионах ввели аварийные отключения света
Укрэнерго распределило дневные и ночные лимиты потребления для всех областей. Однако, к сожалению, во многих областях эти лимиты уже превышены, поэтому пришлось применить аварийные отключения.Обратите внимание! Аварийные отключения нужны для сохранения стабильной работы энергосистемы. Потребителей просят с пониманием относиться к вынужденным обесточениям.
Кроме того, в некоторых областях порывистый ветер повредил сети распределения операторов. На местах уже работают ремонтники.
В прифронтовых регионах на Востоке и на юге страны ситуация со светом сложная. Враг наносит значительные повреждения местным электросетям.
Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии,
– добавили энергетики.
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В правительстве предупреждали о возможных аварийных отключениях из-за непогоды
- 6 января на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посоветовал украинцам готовиться к аварийным отключениям. По его словам, из-за похолодания и постоянных российских обстрелов энергосистема страны испытывает дефицит.
- Премьер добавил, что в теплую погоду на праздничные дни потребление электроэнергии снизилось. Однако уже 5 января, когда стало прохладнее, оно снова выросло.
- В результате, во многих регионах ввели графики плановых отключений. Денис Шмигаль отметил, что в Украине ожидается существенное похолодание, поэтому дефицит мощностей увеличится и, возможно, придется вводить аварийные отключения.