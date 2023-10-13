Энергосистема Украины будет иметь три уровня защиты от вражеских атак: в "Укрэнерго" рассказали детали

Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в случае российских атак. Это будут инженерные укрепления.

Возведение этих конструкций может быть завершено в ноябре. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Что известно о трех уровнях защиты энергосистемы Украины

По словам Кудрицкого, первый уровень – это защита от взрывной волны и обломков. Для этого используют наполненные песком большие мешки или габионы или другие простые конструкции, защищающие от косвенного попадания ракеты или дрона.

Второй уровень – защита от прямого попадания дронов-камикадзе. А третий уровень предусматривает использование самых масштабных конструкций – комплексную защиту от дронов и ракет.

В то же время Кудрицкий отметил, что мы не можем полностью на 100% обезопаситься от массированных ракетных или дроновых атак.

Но мы можем снизить этот риск до такого контролируемого уровня. Что важно? Чтобы энергосистема выжила в течение зимы. Важно, чтобы скорость, с которой враг разрушает энергосистему, не превышала или не сильно превышала скорость, с которой мы восстанавливаем. И тогда ситуация контролируемая,

– подчеркнул он.

В Украине возможны блэкауты из-за обстрелов

Недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сейчас достаточно сложно спрогнозировать уровень атак, их масштабы и влияние на работу энергосистемы. По его словам, в Украине возможны блэкауты из-за обстрелов, но не длительные.

На сегодняшний день в Минэнергетики готовятся к атакам. Уже реализуются проекты по защите.