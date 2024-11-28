В Дие напомнили, как найти пункты несокрушимости, если нет света
Во время длительных отключений света важно знать, где можно подзарядиться и поесть горячего. Дия напомнила, как воспользоваться картой пунктов несокрушимости без интернета. Если есть свет – стоит скачать ее уже сейчас, чтобы быть готовыми к вызовам.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дию. Утром 28 ноября Россия атаковала украинские энергообъекты, некоторые города погрузились в темноту. Укрэнерго ввело более жесткие ограничения, чем планировалось.
Смотрите также Как будут выключать свет 29 ноября: в Укрэнерго предупредили потребителей
Как найти пункт несокрушимости рядом, если нет интернета
Дія поможет выбрать и проложить путь к пункту несокрушимости или укрытия даже без интернета – для этого просто нужно загрузить карту Несокрушимости,
– пишут в Минцифры.
Как найти карту несокрушимости в Дие, если нет интернета:
- Авторизуйтесь в приложении.
- Внизу нажмите Сервисы → Несокрушимость.
- Нажмите "Далее" в нижней части экрана приветствия.
- Предоставьте Дие доступ к геолокации – приложение распознает ближайший регион.
- Нажмите на желтую бегущую строку вверху.
- Загрузите карту – в бегущей строке должна появиться надпись, что карта города или области доступна офлайн.
В Минцифры заверили, что можно воспользоваться фильтром, чтобы найти пункт с нужными удобствами, такими как пандус, доступ к интернету, мобильная связь или генератор.
Как устроена карта пунктов несокрушимости в Дие
Как воспользоваться картой в Дие:
- авторизуйтесь в приложении;
- нажмите Сервисы – Пункты несокрушимости;
- ознакомьтесь с онбордом и нажмите "Далее";
- перейдите к карте и предоставьте доступ к своей геолокации, Дия покажет пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра (если же не хотите делиться расположением, можно найти пункты с помощью масштабирования);
- нажмите кнопку "Проложить маршрут".
24 Канал тоже воспользовался картой.
Карту пунктов несокрушимости можно увидеть сразу на главной странице приложения / Скриншот 24 Канала
Далее нажимаем на три точки, чтобы скачать карту.
Карты некоторых областей недоступны из соображений безопасности.
После скачивания карту так же можно приближать, чтобы просмотреть конкретный пункт.
Информация о пунктах несокрушимости в Дие на скачанной карте / Скриншоты 24 Канала
Важно! В инстаграме одна из пользовательниц заметила, что на карте нет информации о ближайших подземных паркингах, подземных переходах, а указанные укрытия в подвалах домов либо недоступны, либо просто не существуют. В Минцифры ответили: "Дия получает информацию о пунктах несокрушимости и укрытиях от органов местного самоуправления. Вы можете оставить отзыв к локации, нажав "Оценить" в подробной информации об укрытии. Мы передадим отзыв, а местные власти проверят информацию, чтобы внести обновления. После этого информация обновится в приложении".