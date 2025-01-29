Месяц без отключений света: в Раде рассказали, каким образом удается не применять графики

В Украине проходит месяц, с тех пор как не применяют графики отключений света. В Верховной Раде объяснили, благодаря чему это возможно.

Там также заверили, что правительство и энергетические компании сделали все возможное, чтобы избежать отключений электроэнергии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Викторию Гриб.

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Что говорят в Верховной Раде об отключении света

По словам Виктории Гриб, несмотря на все пессимистические прогнозы, пока энергосистема работает стабильно. Для этого слаженно и эффективно прилагают усилия Кабинет Министров, Министерство энергетики и энергетические компании.

Надо отдать должное – в секторе энергетики власть демонстрирует высокий уровень управления, что обеспечило положительный результат,

– отмечает чиновница.

Заметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами на свет и тепло до конца отопительного сезона. Он также добавил, что на 2025 год в Украине предусматривается программа субсидий и льгот размером в 42,3 миллиарда гривен.