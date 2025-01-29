Там також запевнили, що уряд та енергетичні компанії зробили все можливе, щоб уникнути відключень електроенергії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторію Гриб.

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Що кажуть у Верховній Раді про відключення світла

За словами Вікторії Гриб, попри всі песимістичні прогнози, наразі енергосистема працює стабільно. Для цього злагоджено та ефективно докладають зусиль Кабінет Міністрів, Міністерство енергетики та енергетичні компанії.

Треба віддати належне – в секторі енергетики влада демонструє високий рівень управління, що забезпечило позитивний результат,

– зазначає посадовиця.

Зауважимо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що буде з тарифами на світло та тепло до кінця опалювального сезону. Він також додав, що на 2025 рік в Україні передбачається програма субсидій і пільг розміром у 42,3 мільярда гривень.