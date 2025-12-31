Опять обстрелы и непогода: какая ситуация со светом в Украине 31 декабря

Ночью и утром 31 декабря российские войска в очередной раз совершили атаки на энергообъекты в нескольких областях Украины. Из-за сложной ситуации в энергосистеме сейчас в большинстве регионов применяются графики отключений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Какова ситуация со светом в областях?

Вследствие вражеских обстрелов на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях. По словам энергетиков, в Донецкой и Одесской области объем обесточиваний является значительным.

Сейчас аварийно-восстановительные работы осуществляются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,

– добавили в Укрэнерго.

Вследствие предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему 31 декабря в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

На ситуацию в энергосистеме также повлияли неблагоприятные погодные условия. Министр энергетики Украины Александр Вязовченко сообщил, что в результате сильного ветра и снега полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях.

По словам энергетиков, ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий.

Российские войска продолжают бить по Одесской области