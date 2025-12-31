Опять обстрелы и непогода: какая ситуация со светом в Украине 31 декабря
- Российские войска совершили атаки на энергообъекты в нескольких областях Украины, что привело к обесточиванию, особенно в Донецкой и Одесской областях.
- Непогода также повлияла на энергосистему, обесточив 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях из-за сильного ветра и снега.
Ночью и утром 31 декабря российские войска в очередной раз совершили атаки на энергообъекты в нескольких областях Украины. Из-за сложной ситуации в энергосистеме сейчас в большинстве регионов применяются графики отключений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Какова ситуация со светом в областях?
Вследствие вражеских обстрелов на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях. По словам энергетиков, в Донецкой и Одесской области объем обесточиваний является значительным.
Сейчас аварийно-восстановительные работы осуществляются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,
– добавили в Укрэнерго.
Вследствие предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему 31 декабря в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.
На ситуацию в энергосистеме также повлияли неблагоприятные погодные условия. Министр энергетики Украины Александр Вязовченко сообщил, что в результате сильного ветра и снега полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях.
По словам энергетиков, ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий.
Российские войска продолжают бить по Одесской области
Ночью 31 декабря оккупанты атаковали два энергообъекта в Одесской области, известно о значительных повреждениях. Также в результате ночной атаки есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. В двух районах города – попадания в многоэтажки.
Сообщается о 5 пострадавших, среди них младенец в состоянии средней тяжести, парень 14 лет и девочка 8 лет. Все доставлены в медицинские учреждения. Медики, спасатели и все городские службы работают на месте.
Начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что сейчас ситуация со светом в городе плохая. После предыдущих ударов по энергетическим объектам в Одессе продолжаются проблемы с энергоснабжением, из-за этого электротранспорт не работает уже две недели.